El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que en horas de la tarde de hoy, debido a la proximidad de una vaguada asociada a un nuevo sistema frontal, se producirán incrementos nubosos, acompañados de algunos aguaceros y posibles tronadas en 14 provincias.

Los aguaceros se sentirán en Hato Mayor, El Seibo, Duarte, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, San Juan, Elías Piña y María Trinidad Sánchez.

En Santo Domingo Norte, Indomet prevé un clima medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. En el Este, soleado con nubes dispersas, y en el Oeste, nubosidad dispersa.

El clima para mañana

Para mañana martes, Indomet pronostica chubascos puntuales desde la madrugada en poblados de la costa atlántica, los cuales permanecerán hasta las primeras horas de la mañana.

La entidad de pronóstico meteorológico señaló que, en la tarde, la vaguada incidirá sobre el territorio dominicano, provocando algunos aguaceros en Santo Domingo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Santiago, La Vega, Santiago Rodríguez, Espaillat, Puerto Plata y Montecristi.

Pronostico para el miércoles

En su informe matutino, el Instituto Dominicano de Meteorología comunicó que para el miércoles, la incidencia de la vaguada y el viento del dominarán las condiciones del clima sobre el país.

Esto generará lluvias dispersas en poblados de la costa norte. Durante la tarde, Indomet pronostica aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Las precipitaciones se sentirán en las regiones nordeste, sureste, el valle del Cibao, la cordillera Central y la zona fronteriza.