En los próximos cinco días no se espera formación de ciclones en la zona del Caribe

Santo Domingo.- En los próximos cinco días no se espera formación de ciclones tropicales en la región del Caribe, según pronosticó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

El organismo informó que, desde la costa de África hasta el Golfo de México, en el océano Atlántico, no hay posibilidad de que se forme un ciclón tropical en los próximos días.

Sin embargo, exhortó a la población de los países caribeños a mantenerse atentos a las informaciones oficiales en lo que resta de la temporada de huracanes en el Atlántico este 2025, que se extiende del primero de junio al 30 de noviembre.

En la actual temporada ciclónica se han formado trece tormentas con nombres, de las cuales cinco han alcanzado categoría de huracán, cuatro de ellos de intensidad mayor.

Los expertos pronosticaron para esta temporada un total de 18 tormentas con nombres y nueve huracanes.

La temporada parece que no llegará a completar la media anual, que es de 14 tormentas nombradas.

Las tormentas registradas este año son Andrea, Barry, Chantal, Erin, Fernand, Gabrielle, Humberto, Imelda, Karen, Lorenzo, Jerry y Melissa.

Erin, Imelda, Gabrielle, Humberto y Melissa alcanzaron categoría de huracán.

Karen fue una tormenta subtropical, es decir, no se formó en la zona de registro, aunque figura entre las trece tempestades de este año.