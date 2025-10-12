Elías Wessin Chávez, diputado

El proyecto de ley que anunció para prohibir la sharía y la construcción de mezquitas no solo es discriminatorio, sino que atenta contra la libertad religiosa.

Bastaría para enterarse con revisar la Constitución. Sería lo mismo que legislar para prohibir el protestantismo sobre la base de que la religión “oficial” es el catolicismo.

Garibaldy Bautista, presidente del COD

Si por recursos era el Gobierno cumplió con los 95 millones 650 mil pesos que aportó para los atletas que competirán en los Centroamericanos y del Caribe a celebrarse aquí y otros 55 millones para los Juegos Bolivarianos en Perú.

El COD y las federaciones, que han atribuido a limitación de recursos el mediocre desempeño de las delegaciones, no tienen alegatos.

Augusto Taveras, Premio al Emigrante

Su labor filantrópica a través de la Fundación Rancheros Unidos en Nueva York le ha merecido el Premio al Emigrante que patrocina el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las buenas obras encuentran siempre sus recompensas. Su fundación ha donado viviendas y ejecutados múltiples obras sociales.