Propuesta reforma

Para elevar la satisfacción general, aumentar la cobertura, la calidad los servicios de salud y reducir el gasto familiar de bolsillo:

1 Se consigna la prevalencia del interés social y solidario, sobre el ánimo de lucro e interés empresarial, gremial o grupal.

Se prohíben y eliminan todos los cobros no autorizados por la Ley 87-01,

2 Se otorga un plazo de dos años para el inicio de las reformas estructurales previstas en la Ley 87-01 y pendientes de ejecución, y para revisar los reglamentos, contratos y resoluciones para eliminar distorsiones y simplificar los procesos,



3 Se organiza el sistema nacional de salud por niveles de atención, basado en la estrategia de atención primaria y se prescriben medicamentos genéricos con principios activos bioequivalentes,

4 e penalizan las barreras de acceso a las emergencias, la retención de pacientes y cadáveres y se prohíbe toda práctica monopolística en contra del derecho de los afiliados,

5 Se especializa un aporte del 2% para garantizar el seguro de salud de los pensionados y jubilados del SDSS. 6 Se dispone el aumento gradual de la cápita subsidiada, elevando proporcionalmente las tarifas pagadas por el SENASA al Servicio Nacional de Salud (SNS) por los servicios prestados,

7 Se dispone que el ingreso de los médicos públicos incluya un salario fijo básico del 50%, más otro 50% según la dedicación y los servicios prestados,



Para duplicar la tasa de reemplazo general y garantizar una pensión básica adecuada a los trabajadores con aportes insuficientes:

8 Se devuelve el 50% del fondo de retiro a los trabajadores con menos de 180 aportes y la entrega de una pensión solidaria del Estado, 9 Se devuelve el 50% del fondo acumulado y una pensión subsidiada a los hombres con entre 150 y 179 aportes y a las mujeres entre 120 y 179, 10 Se reajustan anualmente y de manera automática todas las pensiones del SDSS de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC),

11 Se eleva gradualmente la cotización a la cuenta de capitalización individual del 8.4% actual al 11.2%, para duplicar la tasa general de reemplazo,

12 Se aumenta gradualmente el aporte al Fondo de Solidaridad Social (FSS) del 0.4% al 4.8% para garantizar una pensión básica a todos los trabajadores con aportes superiores a 180 meses,

13 Se establece un aporte del Estado al Fondo de Solidaridad Social (FSS) del 1.0% del salario cotizable, para cubrir el bono de reconocimiento a los ex afiliados al IDSS,

14 Se eleva la cotización al 16% en forma gradual, con pequeños aportes durante ocho años para hacerla asequible a los trabajadores y empleadores,

15 Se reduce la comisión de las AFP, de acuerdo al ritmo del aumento gradual de la cotización a la cuenta de capitalización individual, 16 Se elevan gradualmente los años de cotización según el aumento de la esperanza de vida, respetando los derechos adquiridos de los afiliados con 50 años o más,