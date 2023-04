Propuestas

(109)

La dependencia de la prensa dominicana de la publicidad estatal para su sustento financiero no es un secreto. Han sido los mismos periodistas quienes se han encargado de hacer público este hecho y quienes han levantado la voz de alerta sobre lo que esto puede implicar para la libertad e independencia de la prensa en nuestro país.

En esencia, el gasto publicitario del Estado dominicano funciona, en parte, como un subsidio para nuestra prensa lo que representa un reto sobre el rol que esta está llamada a jugar en nuestra sociedad. Considerando eso en esta ocasión propongo la creación de un fideicomiso público para la ejecución de gastos publicitarios del Estado dominicano.

El primer beneficio de la creación de este fideicomiso público es la centralización de la contratación y el gasto en publicidad. Esto permite reducir los costos de negociación tanto para el Estado como para los medios de comunicación, al gestionarse una única contratación en una única locación. Adicionalmente esto le serviría al Estado para tener una mejor visibilidad de como se distribuyen sus gastos en publicidad para dar un mejor y más útil uso al mismo.

Por otro lado, establecer un fideicomiso público para este fin le permitiría definir reglas claras y uniformes respecto de los beneficiarios de ese gasto y la ejecución del mismo.

Esto beneficiaría a los medios establecidos y a los emergentes ya que conocerían de antemano las condiciones y métricas que deben alcanzar para poder recibir la colocación de publicidad del Estado, sin necesidad de buscarlo entidad por entidad o dependiendo del lobbismo.

Más importante aún, ejecutar el gasto en publicidad del Estado a través de un fideicomiso público va a mitigar de forma significativa los potenciales conflictos de interés que pueden impactar a los medios de comunicación que dependen de esa colocación para su supervivencia.

Estos no tendrán que negociar y recibir los pagos directamente desde las entidades cuya publicidad estarían publicando, sino que todo se haría a través del fideicomiso con reglas pre-establecidas para su participación sin que su línea editorial o la cobertura que haga de cualquier entidad del Estado puedan afectar su participación en el mismo.

Hasta ahora no he hecho juicio de valor sobre el gasto en publicidad del Estado dominicano o de la dependencia de la prensa sobre el mismo para su supervivencia.

El presente status quo no es lo idóneo para ninguna de las partes ni para la sociedad, es tiempo de que la prensa empiece a buscar mejores alternativas para generar ingresos del trabajo que realiza y aprender a ser más celosa sobre como maneja sus conflictos de interés.

Estoy consciente que crear un fideicomiso público para esto podría prolongar ese status quo y mantendría el perverso incentivo sobre la prensa a continuar como ya lo viene haciendo, pero consciente de que esto ha sido la realidad desde hace décadas, entiendo que todos pueden beneficiarse de mejorar y transparentar este proceso utilizando la nueva figura del fideicomiso público.