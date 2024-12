Propuestas

(188)

En septiembre de 2020 el popular escritor americano Matthew Yglesias publicó su libro “One Billion Americans” en el cual defiende la idea de porqué los Estados Unidos de América debería proponerse aumentar su población a mil millones de personas. En esta ocasión me gustaría hacer el caso breve de porqué nosotros deberíamos proponernos algo similar, apuntando a una República Dominicana de 40 millones de dominicanos.

Este año la República Dominicana alcanzó la 7ma posición en las economías de Latinoamérica por su tamaño, con un PIB de 273 mil millones de dólares, con una perspectiva de mayor crecimiento para los próximos 10 años. Si bien, estas son excelentes noticias para el país, también esto viene con un reto enorme que entiendo no está siendo adecuadamente ponderado.

La economía dominicana es enorme, tan grande que la región en donde estamos nos queda comercialmente chiquita, pero al mismo tiempo nuestra economía es diminuta, es demasiado pequeña como para competir con los países grandes más cercanos a nosotros como México o Colombia. Si fuéramos a explotar nuestro potencial como país, diversificar nuestra economía y aprovechar nuestra fortaleza económica en la región, aún si fuéramos a duplicar el tamaño de nuestra economía cada 10 años, nos tomaría más de 20 años alcanzar el tamaño de la economía de Colombia de hoy.

Y sí, mucho se puede decir de lo que lograríamos si la calidad de la educación fuera mejorada y llevada a los niveles de los países desarrollados y lo que eso implicaría en la productividad de nuestra economía. Pero lo cierto es que el potencial de la demanda interna simplemente no está ahí, no somos suficientes como para ser un mercado atractivo para inversiones significativas, no somos suficientes para desarrollar empresas que tengan un alcance global, no somos suficientes ni siquiera para que Taylor Swift haga una parada por acá en su Eras Tour.

Con 40 millones de dominicanos nuestro país tendría una cantidad similar de habitantes a la de Canadá hoy en día y sería uno de los 50 países más poblados del mundo. Esos 40 millones de dominicanos no solo serían 40 millones de consumidores, sino también más doctores, más ingenieros, más programadores, más científicos, y cientos de miles más profesionales de lo que actualmente siquiera soñamos tener, en efecto, seríamos un verdadero mercado de escala comparable al de Argentina.

Por supuesto, hay cientos de pequeños pasos que deben darse para tener éxito en una misión de esa naturaleza, pero el primero de esos pasos es decidirnos si deseamos o no esa ambiciosa meta.

Una República Dominicana de 40 millones de habitantes sería fundamentalmente distinta a lo que conocemos hoy y estoy convencido que para el bien de todos, y en el camino, aún si llegáramos a fallar a la Luna de los 40 millones, al menos quedaremos entre las estrellas.