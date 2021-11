Propuestas

(43)

Uno de los mayores desafíos del esfuerzo para luchar contra la delincuencia en la República Dominicana es poder conectar la realidad que viven las personas en la calle con lo que finalmente llega a tramitarse en nuestro sistema de justicia. Para atender directamente a este problema entiendo pertinente que el Ministerio Público, en coordinación con el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional, habiliten una app para los distintos dispositivos tecnológicos disponibles hoy para la ciudadanía a través del cual esta pueda realizar las denuncias de acciones delictivas.

En Latinoamérica se estima que en promedio, cerca del 70% de los delitos no son registrados porque no son denunciados, el porcentaje varía de forma significativa hacia el alza dependiendo del tipo de delito. Para República Dominicana la cifra no debe ser muy distinta, considerando la percepción de la sociedad respecto a la capacidad de las autoridades de hacer frente a la delincuencia.

La lucha contra la delincuencia (en todas sus vertientes) en nuestro país tiene que venir de la mano con un acercamiento de las autoridades encargadas de la prevención y persecución de los mismos con los ciudadanos. La tecnología brinda la posibilidad de lograr ese acercamiento a un costo muy bajo y con alta eficacia.

Para una aplicación de este tipo deben tenerse en consideración muchos aspectos técnicos que van desde la capacidad de anonimización de las denuncias, hasta la misma presentación gráfica de forma que no represente riesgos para un denunciante en una situación de vulnerabilidad continua frente a un victimario, como puede ocurrir en los delitos domésticos.

Pero quizás de mayor importancia para las autoridades será la capacidad para capturar información en tiempo real sobre la delincuencia en nuestro territorio, registrarla y poder hacer uso de esas informaciones de forma más activa en sus esfuerzos de prevención y para elaborar estrategias más efectivas en la persecución del delito.

Así como el 911 marcó un nuevo paradigma en la forma como los ciudadanos interactuamos con las autoridades para la atención de emergencias, una app que permita realizar denuncias de carácter criminal desde cualquier dispositivo digital estaría marcando un nuevo hito en el esfuerzo común entre autoridades y ciudadanos para atacar de manera frontal la delincuencia.

Sin embargo, es de extrema importancia para el éxito de una iniciativa de esta naturaleza que esta preserve su credibilidad. Para ello esta requiere el apoyo de todas las fuerzas del orden atendiendo a las denuncias ciudadanas, dar el seguimiento a los casos tanto sobre los acusados como a las víctimas y brindar soporte social y legal a las personas que pongan su fe en un mecanismo de esta naturaleza. No es difícil, y aunque hay muchos ejemplos malos implementados en la región, estos pueden servirnos de lección sobre como hacerlo bien.