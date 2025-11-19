Protestan por ampliación de la avenida Ecológica en Boca Chica

Boca Chica. – Residentes de los sectores Invi CEA, Respaldo María Estela, Mi Hogar del Este, Las Mercedes y la Margen Norte del municipio de Boca Chica, acompañados por miembros del transporte urbano, sindicatos de camioneros, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), dirigentes comunitarios, sociales y varios regidores municipales, realizaron este miércoles una nueva protesta en rechazo a la forma en que se ejecuta la ampliación de la Avenida Ecológica.

Los comunitarios denunciaron que el diseño actual del proyecto bloquea el acceso a la Marginal Norte de Las Américas y a la calle Fausto Cruz, lo que afecta directamente la movilidad de cientos de familias.

De acuerdo con los manifestantes, la obra, tal como está siendo construida, elimina el retorno vehicular en el punto donde concluye la ampliación, obligando a los conductores a desplazarse hasta La Caleta para poder retornar. Esta situación representa un serio perjuicio para residentes, comerciantes y transportistas de toda la margen norte.

A pesar de haber sostenido un encuentro con un viceministro de Obras Públicas, los moradores aseguran que sus reclamos no han sido escuchados.

Exigen la construcción de al menos puentes moto-peatonales y la no clausura de la marginal de Las Américas, advirtiendo que el cierre obligaría a realizar retornos fuera del municipio incluso para acceder al Hospital Municipal y a establecimientos comerciales esenciales.

Finalmente, los manifestantes advirtieron que, de ser necesario, llevarán su lucha hasta el Palacio Nacional, con el fin de que el presidente de la República escuche directamente sus demandas y se busque una solución consensuada que no afecte a las comunidades.