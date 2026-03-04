Santo Domingo.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) rechazó este miércoles los paros de docencia convocados por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en varias provincias, al considerar que son injustificados y que vulneran el derecho fundamental a la educación de miles de estudiantes.

La institución advirtió en un comunicado que la paralización atenta contra el cumplimiento del calendario escolar y afecta de manera directa el proceso de enseñanza-aprendizaje, poniendo en riesgo los objetivos académicos del presente año lectivo.

Advierten impacto en calendario escolar

El Minerd subrayó que la interrupción reiterada de clases compromete los esfuerzos para fortalecer la calidad educativa, especialmente en los primeros años de escolaridad y en la educación técnico-profesional, áreas consideradas estratégicas para el desarrollo nacional.

Asimismo, indicó que estos paros atentan contra el Pacto Educativo y las metas trazadas por el Gobierno para impulsar mejoras sustanciales en el sistema preuniversitario, en línea con los objetivos de crecimiento económico proyectados hacia 2036.

Mesa de diálogo y respuestas a demandas

La cartera educativa destacó la conformación de la Mesa de los Cinco Pilares, un espacio multisectorial de diálogo, consulta y concertación de políticas públicas en el sistema preuniversitario, integrado por representantes de docentes, estudiantes, familias, servidores públicos y sociedad civil.

A través de este mecanismo, señaló, se impulsa un protocolo para garantizar el estricto cumplimiento del calendario escolar y prevenir interrupciones indebidas de la docencia.

El Ministerio recordó que el año pasado los docentes del Registro de Elegibles pudieron optar por plazas vacantes en sus demarcaciones mediante una plataforma habilitada para garantizar la asignación transparente de maestros donde fueran necesarios en el actual año escolar.

Finalmente, reiteró que se mantiene atento a los requerimientos planteados por la ADP y dispuesto al diálogo, pero instó al gremio a desistir de los paros que calificó como injustificados, al considerar que perjudican a los estudiantes y afectan la calidad educativa en el país.