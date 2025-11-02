Aguaceros inundan calles y avenidas; 23 provincias bajo alerta por vaguada y onda tropical

Inundaciones en la avenida Quinto Centenario por las lluvias acusadas por una vaguada y una onda tropical.-Foto Alexis Monegro

Santo Domingo.- Los aguaceros que se registran desde las primeras horas de la noche del sábado han provocado inundaciones en calles y avenidas de la capital y la provincia Santo Domingo, lo que dificultó el tránsito la mañana del domingo.

Las precipitaciones son provocadas por una vaguada y una onda tropical, por lo que 23 provincias, incluyendo el Distrito Nacional, se mantienen bajo alerta.

El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) informó la mañana de este domingo que nueve demarcaciones figuran en amarillo y 14 en verde.

Inundaciones en la avenida Quinto Centenario por las lluvias acusadas por una vaguada y una onda tropical.-Foto Alexis Monegro

En amarillo figuran Monte Plata, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, San José de Ocoa, más el Distrito Nacional.

Se mantienen en “alerta verde”: Monseñor Nouel, Independencia, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Azua, Duarte, Bahoruco, Santiago, Barahona, Valverde, Montecristi, Dajabón, San Juan y Pedernales.

El nivel de alerta fue emitido debido a la saturación del subsuelo, como consecuencia de las precipitaciones provocadas por el huracán Melissa sobre territorio dominicano.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la onda tropical continuará este domingo sobre República Dominicana.