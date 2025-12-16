El entonces presidente Balaguer habla a la prensa después de las elecciones de 1990./Foto de archivo

SANTO DOMINGO.- De 1962 a la fecha, el partido más exitoso del país en términos electorales, tomando como parámetro el nivel presidencial, ha sido el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el cual tuvo un único gobernante.

Joaquín Balaguer, quien falleció a los 95 años el 14 de julio de 2002, en Santo Domingo, fue jefe de Estado durante 22 años.

Balaguer alcanzó el solio presidencial por primera vez en 1966, manteniéndose en el poder hasta 1978, es decir, durante tres períodos consecutivos.

El PRSC retornó al poder en 1986 y lo retuvo durante 10 años, aunque su último mandato se limitó a dos años, tras un acuerdo político luego de una denuncia de fraude en las elecciones generales de 1994.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) es la segunda fuerza política con mayor tiempo al frente de la Presidencia de la República, con 20 años en el ejercicio del poder.

Con el apoyo de Joaquín Balaguer, el PLD ganó por primera vez el Poder Ejecutivo en 1996, con Leonel Fernández como candidato. El dirigente político volvió a triunfar en 2004 y fue reelegido para el período 2008-2012.

En 2012, el PLD retuvo el poder con Danilo Medina, quien gobernó durante ocho años.

Esta organización ha sido la única que, hasta el momento, ha ganado cuatro elecciones presidenciales consecutivas (2004-2020).

PRD

A pesar de ser la organización política más longeva, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ha ejercido el poder por poco más de 12 años.

Con el profesor Juan Bosch como líder, el PRD ganó por primera vez las elecciones en diciembre de 1962, aunque su mandato se limitó a siete meses, tras el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963.

La organización volvió al poder en 1978, cuando el empresario Antonio Guzmán ganó la Presidencia. Posteriormente, para el período 1982-1986, Salvador Jorge Blanco mantuvo al PRD en el Poder Ejecutivo.

Catorce años después, en el período 2000-2004, la organización del “jacho encendido” alcanzó por cuarta vez la Presidencia de la República, con Hipólito Mejía.

PRM

El oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), fundado el 9 de septiembre de 2014, ha ganado en dos ocasiones la Presidencia, ambas con el mismo candidato.

Luis Abinader, miembro fundador de la organización, derrotó al PLD en las elecciones de 2020 y cuatro años después logró la reelección presidencial.

Como se puede observar, en los últimos 63 años, el país ha sido gobernado por cuatro partidos políticos y ocho presidentes.