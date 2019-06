SANTO DOMINGO.- El Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) pidió hoy al pleno de la Junta Central Electoral (JCE) examinar y corregir las distorsiones que se pretenden realizar en la conformación de la mayoría de las 158 Juntas Electorales (JE) de todo el país.

Los representantes del PRSC en la audiencia pública del pleno de la JCE celebrada este jueves, explicaron que esa conformación de JE “no responde a lo que manda la ley y en cambio, busca favorecer los intereses de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) con miras a las elecciones del 2020”.

Dijeron que que el Partido Reformista ha impugnado el proceso de conformación de las Juntas Electorales porque de acuerdo a una investigación que realizaron “en la propuesta de la Comisión de Juntas Electorales primó la excepción en detrimento de la regla”.

Los dirigentes reformistas Tácito Perdomo, Frank Martínez y Ramón Feliz Madera dijeron en la audiencia que la JCE en vez de organizar las Juntas Electorales con personas provenientes de la sociedad, dicha comisión prefirió conformarlas con miembros de los partidos, “concretamente con dirigentes o allegados de los partidos PLD y PRM”.

Es como si en cada uno de los municipios de nuestro país –agregaron- no existieran diez personas con las condiciones morales, intelectuales y de compromiso social dispuestas a servir a su comunidad.

Explicaron que la ley señala que solo, excepcionalmente, las juntas de los municipios pueden ser organizadas con miembros de partidos.

Insistieron que el conjunto del proceso debe ser examinado “y corregir las distorsiones que se pretender en la mayoría de los casos”.

Entre las múltiples inconsecuencias en la conformación de las Juntas Electorales, los dirigentes del PRSC destacan los casos de Laguna Salada, donde nombraron como presidenta a una persona que fue expulsada de la justicia por una serie de acusaciones por irregularidades, “y que el pleno de la JCE no puede alegar ignorancia porque el expediente está en manos de la Comisión de Elecciones”.

“En Barahona, el conjunto de los nombrados fue denunciado en su presencia y ante la Comisión de Juntas por su inconducta, tanto en elecciones pasadas como en sus vidas privadas”, indicaron.

Resaltaron que en Las Matas de Farfán nombraron a Sandy Aquino Reyes, que según dijeron, “es la voz oficial del PLD en todos los actos de ese partido”.

“En Neiba, ha sido designado presidente de esa junta Héctor Rafael Perdomo Medina, quien es el director de la oficina senatorial del PLD. También Miguelina Awilda Sena Medina, espesa de un regidor y candidato actual de ese partido”, apuntaron.

Los delegados del PRSC también denunciaron en la audiencia del pleno de la Junta Central Electoral que en el municipio Santo Domingo Este, la junta fue repartida entre el PLD y el PRM.

Observaron que en Licey al Medio no fue tomada en cuenta la licenciada Patricia María Breton, única abogada que aspiraba a presidir la junta electoral de ese municipio, “pero no pertenece a ningún partido y apenas fue designada como segunda suplente del segundo vocal, posición que por dignidad no aceptó”.

Dijeron que en esa junta de Licey al Medio los tres titulares designados son peledeístas.

También citaron el caso de San José de la Matas, donde el presidente de la Comisión de Juntas recomendó a un fundador del PLD en ese municipio, “y fue designado en el puesto por el Pleno de la Junta Central Electoral”.

Explicaron que situaciones similares se escenifican en el Distrito Nacional, Dajabón, Loma de Cabrera, Peñón, El Pino, San Francisco de Macorís, Arenoso, Piedra Blanca, Azua, Las Yayas de Viajama, Guayabal, Las Charcas Pedro Santana, Galván, Jimaní, Postrer Rio, La Descubierta, Duvergé, Miches, Cristóbal, Paraíso, Enriquillo, Santo Domingo Oeste, Bonao, Tamboril y otras.