Prueba de acoso laboral

El acoso laboral es una de las formas más complejas de violencia que se practica en el ámbito laboral, debido a que, no obstante, el daño progresivo que le causa a la víctima es extremadamente difícil de probar. En este sentido, a diferencia de otras conductas ilícitas, suele desarrollarse de manera silenciosa, reiterada y muchas veces sin testigos directos, lo que convierte la prueba en un verdadero desafío para lograr su castigo.

La obra “La prueba en el acoso laboral” de Marinés D. Babugia aporta una visión integral sobre este problema. Para esta destacada laboralista el fenómeno del acoso está profundamente vinculado a las relaciones de poder dentro de las organizaciones, donde factores sociales, psicológicos y culturales influyen en su manifestación. En ese contexto, para la obtención de la prueba se requieren herramientas específicas que permitan identificar conductas reiteradas de hostigamiento.

No cabe duda que uno de los aportes más relevantes de esta autora argentina es su planteamiento de “la pesada carga de la prueba”. Ciertamente, la víctima casi siempre se encuentra en una posición de debilidad estructural, donde demostrar los hechos implica reconstruir una serie de episodios que, individualmente, podrían parecer insignificantes, pero que en conjunto configuran un patrón de violencia sistemática.

En la doctrina contemporánea, autores como Heinz Leymann han definido el acoso laboral, también conocido como mobbing, como un proceso prolongado de conductas hostiles que buscan aislar o expulsar al trabajador. Desde esta perspectiva, la prueba no se centra en un hecho aislado, sino en la continuidad y reiteración de actos. Esto obliga a los tribunales a adoptar criterios más flexibles, como la valoración conjunta de indicios.

En esa línea, la doctrina jurídica ha desarrollado el concepto de “prueba indiciaria”, ampliamente abordado por autores como José Luis Ugarte Cataldo, quien sostiene que en materia de acoso laboral no siempre es posible contar con pruebas directas, por lo que resulta legítimo inferir la existencia de la conducta a partir de hechos conexos debidamente acreditados. Este enfoque ha sido clave para equilibrar la desigualdad probatoria entre empleador y trabajador. Asimismo, la jurisprudencia comparada ha ido reconociendo que el acoso laboral vulnera derechos fundamentales, como la dignidad y la integridad moral. Casos recientes evidencian cómo los tribunales valoran elementos como correos electrónicos, testimonios, informes psicológicos y registros de comportamiento reiterado para configurar la existencia del acoso, incluso cuando no existe una prueba directa contundente.

Otros aspectos relevantes son el papel del miedo y del silencio, los cuales Babugia identifica como aliados del acoso. Se trata de que la víctima, temerosa de represalias o de perder su empleo, suele evitar denunciar o documentar los hechos oportunamente, lo que agrava la dificultad probatoria.

Como se ha podido apreciar, la comprobación del acoso laboral exige un enfoque probatorio distinto, más sensible a la realidad de las relaciones laborales. Es decir, no se trata solo de aplicar reglas procesales rígidas, sino de comprender la dinámica del fenómeno y garantizar una tutela efectiva de los derechos fundamentales.