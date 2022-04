Pujols será quinto bateador esta tarde por San Luis

Santo Domingo.- Albert Pujols estará bateando en el quinto turno en el choque de apertura de los Cardenales en su regreso a San Luis. El partido entre los Piratas que visitan a los Cardenales iniciará a las 4:15

Se recuerda que Pujols fue quien llevó a los Cardenales en un viaje de siete apariciones en playoffs y tres Series Mundiales, dos de las cuales ganaron los Cardenales, en esas 11 temporadas. «Llevé esta carga durante mucho tiempo», dijo aquí el otro día.

«Pero mi actitud va a seguir siendo como la del ingeniero porque eso me permitió tener el éxito que he tenido. Y eso no va a cambiar», dijo Pujols.

Tras esa temporada de novato, Pujols debutó por la puerta grande, que le valieron una aparición All-Star, un Silver Slugger Award y el premio al Novato del Año. Los logros de su primer año lo pusieron en una liga propia y lo impulsaron a una carrera que, cuando todo está dicho y hecho, terminará entre los mejores juegos de béisbol que jamás haya visto.

Salario y patrimonio neto

El salario de Pujols, ha sido uno de los más altos del béisbol desde que firmó un acuerdo de 10 años por un valor de alrededor de $ 254 millones con Los Angeles Angels en 2011.

Desde su contrato que finalizó 2021, el tres veces MVP y seis veces ganador del Premio Silver Slugger se lleva a casa un salario promedio anual de $ 24 millones.

Sin embargo, según la revista Forbes, Pujols en 2018 ganó $ 28 millones ($ 27 millones en salario y $ 1 millón en avales). Se dijo que el monto adicional fue provocado por una cláusula en su contrato.