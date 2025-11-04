Moscú.– El presidente ruso Vladímir Putin condecoró este lunes a los creadores del misil Burevestnik y el sumergible Poseidón, ambos de propulsión nuclear, durante una ceremonia en el Kremlin con motivo del Día de la Unidad Nacional.

“Hoy aquí, en el Kremlin, honramos a las personas que mostraron un ejemplo de servicio digno a la Patria”, expresó el mandatario al encabezar el acto, en el que también participaron científicos y técnicos vinculados al desarrollo de estas armas estratégicas.

La conmemoración recuerda la victoria sobre la ocupación polaca que puso fin al denominado período tumultuoso —uno de los capítulos más oscuros, pero decisivos de la historia rusa—, que concluyó con la ascensión al trono de la dinastía Románov. La fecha fue instituida en 2005, reemplazando del calendario festivo el 7 de noviembre, día en que antes se celebraba la Revolución Bolchevique de 1917.

Condecoraciones y poder militar

Durante su discurso, Putin agradeció a los equipos científicos y de producción —que suman decenas de miles de personas— por su labor en la creación de “potentes, eficaces y únicas armas”, calificando su trabajo como de significado histórico para el pueblo ruso.

“El resultado que ustedes lograron garantizará la seguridad y la paridad estratégica de Rusia durante las próximas décadas e incluso todo el siglo XXI”, afirmó el mandatario.

Putin destacó que el Burevestnik, probado recientemente, supera en alcance a todos los sistemas de misiles conocidos a nivel mundial. Según dijo, durante los ensayos del 21 de octubre “había un buque espía de la OTAN en la zona, y le permitimos observar sin interferir”.

Innovación tecnológica y proyección futura

El jefe del Kremlin subrayó que los avances logrados con el Poseidón impulsarán el desarrollo de tecnologías no tripuladas y tendrán aplicaciones civiles en sectores como la energía nuclear, las instalaciones árticas y la exploración espacial.

“Su uso permitirá lograr adelantos significativos no solo en la industria militar, sino también en muchas ramas civiles, incluyendo la energía nuclear y la conquista del espacio”, aseguró, al mencionar la futura creación de una estación rusa en la Luna.

Finalmente, Putin indicó que los proyectos del Burevestnik y el Poseidón forman parte de una estrategia de largo plazo destinada a desarrollar una nueva generación de misiles de crucero con propulsión nuclear, cuya velocidad “será tres veces superior a la del sonido y, en el futuro, alcanzará niveles hipersónicos”.