Vladimir Putin, presidente de Rusia

Su determinación de anexarse a Ucrania, o en su defecto imponer un gobernante títere, es cada vez más visible.

Las probabilidades se incrementan con el temor de líderes europeos de que Estados Unidos traicione a Ucrania a través de un acuerdo que reconozca la hegemonía de Rusia en territorios ocupados y mutile su soberanía.

Felipe Suberví

Felipe Suberví, director de la Caasd

No deja de ser significativo su anuncio sobre la inversión de 293 millones de pesos en la construcción de 28 nuevos pozos para ampliar la oferta de agua en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo.

Pero sin dudar del proyecto, más que anuncio lo que esperan y desean los consumidores es que las obras se inicien cuanto antes.

Liranyi Alonso

Liranyi Alonso, corredora

A sus 19 años ha tenido como atleta una carrera digna de ensueños. Además de ganar oro en los Juegos Bolivarianos y formar parte del equipo que se alzó con la medalla de plata ha conseguido un contrato multianual con la marca de ropa deportiva Adidas. La suya ha sido a todas luces una carrera exitosa.