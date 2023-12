¡Qué desorden!

Nunca había pensado en los años que he vivido, que veríamos este país en el cual su pueblo, de acuerdo a la dimensión geográfica, es considerado no solamente en Iberoamérica sino en comparación con otros pueblos del mundo, “Un país pequeño, hermoso, productor, rico y valiente” y entre otras manifestaciones de admiración y simpatías, que no podemos citarlas todas que decidimos hace muchos años, citar aquella expresión de un personaje histórico de América que se llamó Fidel Castro Ruz, cuando nos calificó como “Pueblo Legendario, Veterano de la Historia y David del Caribe”; con un antecedente que nos llena de orgullo porque como Pueblo,Nación y Estado, hemos combatido para preservarnuestra identidad, idioma, hábitos de vida y nuestras costumbres, con las naciones más poderosas del mundo.

En la realidad del momento que estamos sumergidos, es para llevara mayor profundidad nuestra preocupación, por las cosas que están sucediendo. Escuchamos de manera permanente que, en materia de accidentes automovilísticos, de víctimas, lesionados y heridos, el país ocupa el primer lugar en el mundo.

Que penoso: Vamos a los torneos internacionales y las dominicanas y dominicanos se destacan, en el beisbol profesional, en las Grandes Ligas de los Estados Unidosde Norteamérica, los dominicanos con excepción de los estadounidenses, no tienen quien compita con su extraordinaria calidad de jugadores; en el volibol Femenino las jugadoras están calificadas entre las mejores del mundo. Si salimos del deporte y entramos al arte, el merengue, las bachatas, las criollas, y los conjuntos musicales, y las cantantes y los cantantes, están entre los más sobresalientes nosolamente de América, sino también de otros lugares.

Entonces como un pueblo con todas esas manifestaciones sobresalientes, que lo que hacen es estimular y promover criterios y juicios de admiración por los dominicanos; ahora desde hace un tiempo en el desarrollo de las actividades propias de un país con los perfiles del nuestro los accidentes de tránsito ocasionados por motoristas, vehículos pesados, camiones, autobuses, y de otra naturaleza, están generando un temor y una preocupación permanente y diaria, a los que andamos en esos géneros de transporte. ¡Qué desorden! No hay en América otra nación que esté viviendo la desesperación y preocupación, que vivimos ahora.

Los funcionarios del gobierno con los dueños de vehículos, de motores, automóviles, autobuses, vehículos pesados, que transportan seres humanos y cargas de todo tipo en el territorio nacional, deben someterlo al orden y prudencia; ese accidente ocurrido en Quita Sueño, en la carretera que atraviesa esa área de San Cristóbal que hace años, muchos años estuvo sembrado de caña que era molida en el Ingenio de Haina, lo ocasionó dicen testigos del accidente, porque el chofer del camión que chocó el autobús que estabadetenido, estaba hablando por teléfono mientas conducía a una velocidad irresponsable, para un conductor que estuviera experiencia y conciencia de la carga que llevaba. Más de 13 víctimas y ocasionó más de 17 heridos. ¡Qué desorden!.