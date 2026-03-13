Santo Domingo.– El Estado de Israel fue fundado en 1948, en medio del conflicto histórico con el pueblo palestino, una disputa territorial y política que ha marcado por décadas la situación en Palestina y en gran parte de Oriente Medio.

Desde entonces, la región ha vivido múltiples episodios de violencia, guerras y tensiones diplomáticas que han involucrado a varios países del área.

En ese contexto, analistas y sectores políticos han mencionado en distintas ocasiones la idea del llamado “Gran Israel”, un concepto que plantea la eventual expansión territorial del Estado israelí más allá de sus actuales fronteras.

También te puede interesar:

El término ha sido atribuido a interpretaciones políticas, religiosas e históricas que sostienen que antiguos territorios vinculados al Israel bíblico deberían formar parte del Estado moderno.

Proyecto territorial

Entre las zonas mencionadas en ese debate figuran áreas de países vecinos como Egipto y Jordania.

En particular, algunos discursos hacen referencia a territorios como la Península del Sinaí, en Egipto, y regiones del actual territorio jordano que en textos bíblicos son asociadas con antiguos reinos como Moab.

De acuerdo con estos planteamientos, dichas zonas formaban parte del antiguo Israel descrito en textos religiosos.

El primer ministro de Israel, Benjamín «Bibi»​ Netanyahu, mostrando ante la ONU, dos mapas sobre el Gran Israel. / Archivo

No obstante, estas interpretaciones forman parte de debates históricos y políticos que no cuentan con reconocimiento oficial en el ámbito internacional.

Otros territorios mencionados

Otras interpretaciones más amplias del concepto también han mencionado zonas en Siria y Líbano, aunque estas ideas no forman parte de una política oficial reconocida internacionalmente.

El debate sobre este concepto suele aparecer en medio de las tensiones geopolíticas de la región y de las disputas entre Israel y diversos actores regionales.

Entre ellos figura Irán, país que mantiene fuertes diferencias políticas y militares con Israel.

Irán también mantiene tensiones con Estados Unidos, aliado estratégico del gobierno israelí en la región.