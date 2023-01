¿Qué ha pasado con la amenaza de muerte al ministro de Educación?

Santo Domingo.- Hace aproximadamente 3 meses, el ministro de Educación, Ángel Hernández, denunció haber sido amenazado de muerte debido a procesos de investigación que se están realizando en el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), desde su designación. Luego de esto, es poco lo que se sabe sobre el tema, por lo que muchos se preguntan ¿Qué ha pasado?

Tras ser interrogado por la prensa, dijo no tener información sobre el proceso de investigación que se está llevando a cabo por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

“La verdad no sé quiénes eran. Yo le pasé el caso al DNI, y como el DNI no me ha vuelto a hablar de eso, pues yo tampoco lo he hecho”, expresó.

Asimismo, dijo no sentirse atemorizado por las amenazas recibidas y que prefiere no profundizar más sobre los autores de la carta recibida.

El ministro de Educación, Ángel Hernández, durante la entrevista en el programa El Día

“No me preocupa porque son circunstancias de la vida. Todo el que asume una función pública tiene riesgos, y en mi caso particular, como a mí me gusta investigar yo puedo saber más, pero mejor trato de escaparme del tema”, concluyó.

Se recuerda que, el titular del minerd realizó la denuncia el 1 de noviembre del 2022 mientras era entrevistado en el programa matutino El Día, transmitido por Telesistema canal 11.

Al momento de la declaración, confesó que ya había transcurrido un mes desde que recibió la carta a través de un tercero en la que decía «Al chino hay que darle un tiro».

Asimismo, durante el programa confesó que en el ministerio “hay muchos problemas y contratos indebidos” que ya se encuentran en manos de las autoridades correspondientes.