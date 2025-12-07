¿Qué y quiénes se desarrollan?

La propaganda oficialista, los portavoces del gran capital, sus medios masivos de comunicación, nos hablan hasta la saturación del gran desarrollo y prosperidad dominicana, colocando al país en los primeros lugares del continente.

La élite capitalista, partidocrática y militar -subordinadas a la Casa Blanca y al Pentágono- destacan lo superficial del crecimiento económico y silencian sus lacras.

Ciertamente su gestión ocupa primerísimos lugares… destruyendo manglares y corales, matando ríos, violando áreas protegidas, y contaminando playas, mares, ciudades, cañadas y ríos. Tienen liderazgo en megaminería destructiva, contratos estafas y presas de cola.

El agua escasea. La crisis ambiental no se contiene. El transporte es caótico. Vuelven los apagones. Sistemas de agua residuales, alcantarillados sanitarios y desagüe pluvial, son de los peores.

La pobreza afecta al 49.7 % de los hombres y al 56.8 % de las mujeres trabajadoras; y el poder de compra de los salarios está por debajo del año 2000.

Casi 300 mil jóvenes no estudian ni trabajan y hay 700 mil casas en pésimas condiciones (Radiografía sobre el trabajo y los salarios 2024 / Fundación Bosch-Facultad de Ciencias Económicas y Sociales- UASD).

El sistema educativo da vergüenza, incluso se han robado parte del 4 %. Todavía no se ha erradicado el analfabetismo y ha vuelto a crecer.

El presupuesto de salud es bajísimo (2 %), mientras la privatización y estafa de Senasa muestra hasta dónde ha llegado la clase dominante-gobernante en la conversión de salud y seguridad social en vulgares negocios y cómo han progresado las asociaciones delictivas público-privadas. La mortalidad materno-infantil es altísima.

El capitalismo patriarcal dominicano es campeón en desarrollar los feminicidios y la violencia de género, logró el récord mundial en menores embarazadas.

El Estado dominicano es el más racista de la región, con especial saña contra el pueblo haitiano, negándoles incluso la ciudadanía a más de 200 mil personas descendientes de inmigrantes haitianos.

Es notable el progreso de la xenofobia, homofobia, adulto-centrismo, neofascismo, banalidad y vulgaridad. Han desarrollado en demasía la narcoeconomía y la narcopolítica.

Abunda la basura en calles y plazas, y sigue la criminalidad en la nueva PN. Este es un país súper próspero en bancas de apuestas, puntos de drogas, «influencers» fascistoides y desfachatados; país híper rico en intervención imperial, y paupérrimos en soberanía. RD crece más muchísimo para engordar y desarrollar hasta la obesidad a unos pocos magnates de aquí y del Norte revuelto y brutal.

En fin, nuestra prosperidad social es fantástica, porque proviene de una fantasía neoliberal.