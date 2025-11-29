Una sociedad civilizada y justa, que se corresponda con las aspiraciones del pueblo llano; debe estar cimentada en el conocimiento y la previsión de quienes manejan la cosa pública y todo el entramado sociocultural y económico, así como sus políticas públicas. Este, más o menos, fue el criterio externado por el fenecido filósofo analítico y matemático inglés, Bertrand Russell. Pero esta celebridad en su época, habló del culto a la personalidad, sobre todo hacia los presidentes, y no a las obras; lo que constituye una retranca en algunos pueblos de occidente.

Un caso muy peculiar y que resulta paradójico es el de República Dominicana. Los que gobiernan, y los aspirantes a gobernar por nueva vez mantienen una disputa sobre cuál ha instaurado más obras de importancia, mientras el pueblo ensimismado y fanatizado, se empeña en adorarlos como dioses.

Y no es extraño oír a algunos opinantes, comunicadores y periodistas profesionales decir sobre el mandatario de turno, que: «Engañan al presidente». El presidente lo es todo aunque cometa sus yerros. Pero parece no tener las perspicacias ni suspicacias que, aunque no sean caprichos, sí son capitales en quienes pretenden gobernar un país como es debido.

Entonces uno se pregunta: «¿es tan inepto el presidente, que lo engaña el funcionariado o, se hace el desentendido?». Pero, además, «¿quién engaña a quién?» Creemos que cuando es así-y esto no lo dijo Russell-, con frecuencia, los mandatarios mienten y manipulan. Estamos en la época de las falacias que pretenden impresionarnos. Esto, sustituye incapacidades administrativas. A la postre, es el pueblo dominicano que continúa siendo engañado.