¿Qué estrategia de picheo ha revelado el Licey  para los próximos tres partidos?

Adonis Medina

Los Tigres del Licey anunciaron su rotación abridora para los próximos tres partidos del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-26.

Adonis Medina (1-1, 2.38) será el abridor frente a las Águilas Cibaeñas en el desafío de este viernes en Santiago (7:30 p.m., estadio Cibao). Estará en su cuarta apertura de la temporada. En once partidos acumula 22.2 entradas, ha cedido siete vueltas, seis merecidas con ocho boletos y 18 ponchados. Su WHIP es de 1.24.

Shaun Anderson (1-1) comenzará el partido ante los Toros del Este, mañana sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal desde las 5:00 de la tarde.

Estará en su quinta salida de la estación. En 14 innings ha ponchado a 13 con seis boletos, un WHIP de 1.36 y un bateo en contra de .236.

El estelar César Valdez (2-0) iniciará el encuentro del domingo en el estadio Francisco Micheli a partir de las 5:00 de la tarde frente a los Toros del Este.

Será su décima apertura de la campaña (líder del club), es segundo del Licey en innings con 36.2 y tiene una de las cuatro mejores cifras en ponches con 19.

