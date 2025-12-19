Los Tigres del Licey anunciaron su rotación abridora para los próximos tres partidos del torneo de béisbol otoño-invernal 2025-26.

Adonis Medina (1-1, 2.38) será el abridor frente a las Águilas Cibaeñas en el desafío de este viernes en Santiago (7:30 p.m., estadio Cibao). Estará en su cuarta apertura de la temporada. En once partidos acumula 22.2 entradas, ha cedido siete vueltas, seis merecidas con ocho boletos y 18 ponchados. Su WHIP es de 1.24.

Shaun Anderson (1-1) comenzará el partido ante los Toros del Este, mañana sábado en el estadio Quisqueya Juan Marichal desde las 5:00 de la tarde.

Estará en su quinta salida de la estación. En 14 innings ha ponchado a 13 con seis boletos, un WHIP de 1.36 y un bateo en contra de .236.

El estelar César Valdez (2-0) iniciará el encuentro del domingo en el estadio Francisco Micheli a partir de las 5:00 de la tarde frente a los Toros del Este.

Será su décima apertura de la campaña (líder del club), es segundo del Licey en innings con 36.2 y tiene una de las cuatro mejores cifras en ponches con 19.

Por: Licey.com