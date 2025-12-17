Santo Domingo.– Los Tigres de Licey buscan su segundo título seguido de efectividad colectiva en la Liga de Béisbol Dominicano (Lidom), algo que podrían lograr gracias a la solidez del cuerpo de lanzadores, tanto abridores como de relevo.

La novena azul registra 3.63 de efectividad colectiva, cuando restan pocos partidos para concluir el calendario de la serie regular.

El equipo que le sigue son las Águilas Cibaeñas, con un promedio de carreras limpias permitidas de 3.84.

Los bengaleses dominaron la liga la temporada pasada con 2.81 de carreras limpias permitidas.

La tropa capitalina ha contado con lanzadores abridores de alto nivel en las últimas temporadas, así como con un cuerpo de relevistas considerado entre los mejores del torneo.

El buen pitcheo ha convertido a los Tigres de Licey en el equipo más exitoso del béisbol dominicano en los últimos años.

Han avanzado a la final en las últimas tres campañas, logrando el campeonato en dos de ellas.