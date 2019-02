Insólito

Poder grancera

Tiene que contar con mucha influencia política el propietario de la grancera que según la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) provocó una avería que no sólo dejó sin agua a alrededor de un millón de personas en el Gran Santo Domingo, sino que impidió penetrar a sus predios para corregirla. La sorprendente revelación no provino de fuentes ni de ecologistas, sino del propio director de la CAASD, Alejandro Montás. Habría que ver ahora si la grancera, señalada como Hormigones América y cuyo propietario no fue identificado, cuenta con autorización del Ministerio de Medio Ambiente para operar y cuáles son los términos.

Porque se supone que los daños, que Montás dijo que se evalúan para canalizar los reclamos a través de las instancias correspondientes, debieron ser asumidos por la compañía que los causó. Pero en lugar de las reparaciones, como si la empresa contara con alguna patente, se negó a que los técnicos de la CAASD penetraran a sus predios para hacer las evaluaciones.

Como si se tratara de una demostración de poder o de que la empresa está por encima de las normas, el director de la CAASD confesó que hubo que esperar alrededor de una semana para que los técnicos del organismo pudieran penetrar al lugar donde ocurrió la avería para realizar los estudios correspondientes. Se trata de otro de los casos que confirma que en República Dominicana se ve hasta lo más inverosímil, muchas veces sin consecuencia alguna.