La JCE

En pie de lucha

La Junta Cenral Electoral (JCE) se ha plantado no solo frente al Gobierno sobre el financiamiento de las primarias de los partidos políticos, sino ante los sectores que cuestionan que sea el Estado y no los propios partidos los que carguen, conforme a la ley que los rige, con los gastos.

El presidente de la JCE reconoce que la legislación de partidos políticos no contempla el financiamiento, que estimó en 1,449 millones de pesos, pero aclaró que no se consignó en el presupuesto porque cuando el proyecto se sometió la polémica ley no se había aprobado.

En la batalla la JCE tampoco está totalmente desamparada. Ha contado con un sutil apoyo del expresidente Leonel Fernández, quien favoreció un diálogo para superar el impasse, en tanto su Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que costeará su ejercicio interno.

El Partido Revolucionario Moderno (PRM) también ha sido flexible al reclamar que se revisen los costos de organización de las primarias simultáneas, mientras ratificaba que financiará su proceso con sus propios recursos.

El presidente de la JCE, Julio César Castaños Guzmán, advirtió que “no se va a acobardar ni a echar para atrás” en su propósito de que el 6 de octubre se celebren unas primarias espléndidas, con una participación democrática. Al margen de cualquier reserva sobre el financiamiento de las primarias es loable la determinación de Castaños Guzmán y los demás miembros de la JCE de cumplir con sus responsabilidades en la organización de un proceso de tanta significación para el ejercicio del voto.