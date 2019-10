Desafío ambiental Basurero Haina

En torno al incendio en el vertedero de Haina, que ha puesto a prueba la capacidad y la sensibilidad de las autoridades, no basta con que se advierta sobre las consecuencias sanitarias. Con la salvedad de que si bien es primordial la extinción de la humareda no se trata tampoco del único reto que afrontan las autoridades con relación al fenómeno. Desde un primer momento el alcalde de Haina, Osvaldo Rodríguez, dijo sospechar que el incendio que ya lleva más de dos semanas había sido provocado por manos criminales. Y después de batallar sin mayores recursos contra las llamas el funcionario municipal lanzó el grito de que lo habían dejado solo con el problema. Cierto o no, la realidad es que hasta la intervención del Ministerio de Pública la presencia del Gobierno apenas se había sentido en la extinción del siniestro. No se sabe cuál ha sido el rol del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en tanto el titular de Salud Pública ha advertido sobre la propagación de problemas respiratorios. Con vertederos a cielo abierto como el de Haina ha habido muchos conflictos, que como es obvio derivan de grandes intereses. La humareda tiene que ser sofocada, pero es necesario una investigación responsable, no sesgada, para determinar las reales causas del siniestro. Es tanta la insensibilidad que se ha visto en el país, que no se puede descartar que manos criminales hayan provocado el siniestro con cualquier finalidad. Pero tampoco que el origen tenga que ver con algún descuido de las autoridades municipales.