Retraso equipajes, gran molestia.-

La alegría con que han retornado al país miles de dominicanos para pasar las Navidades con familiares y amigos se ha convertido en una amargura con los retrasos de los equipajes y la falta de explicaciones de líneas aéreas y las autoridades.

Por los inconvenientes muchos no han quedado con la mejor impresión, aparte de los tortuosos trámites a que alegan han tenido que someterse para disfrutar de la gracia arancelaria otorgada por la Dirección General de Aduanas en la transportación de mercancías cuyo valor no excedan de los tres mil dólares. Pasajeros que llegaron mucho antes de la Nochebuena todavía no han podido retirar equipajes en que transportan pertenencias personales y regalos para parientes y relacionados.

El proceso ha sido tan traumático que muchos compatriotas que esperan las Navidades para reencontrarse con su tierra y los suyos no ocultan su frustración. La cantidad de personas que ha llegado estos días, incluido los turistas que aprovechan la estación para vacacionar, no justifica los odiosos percances.

El Ministerio de Turismo, la Dirección de Aduanas, las autoridades aeroportuarias y las líneas aéreas debieron contemplar la posibilidad y tomar las medidas necesarias ante el cuello de botella que se ha creado con los equipajes. Los dominicanos ausentes, que son recibidos a ritmo de merengue, no están muy felices por los inconvenientes que han debido afrontar tanto en el Aeropuerto de las Américas como en otras terminales.