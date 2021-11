Radhamés Liz: 14.2 episodios sin carreras

Radhamés Liz continúa lanzando en forma brillante y su labor monticular tiene a las Estrellas Orientales (7-4) compartiendo la cima de la tabla de posiciones con las Águilas Cibaeñas.

El veterano derecho tiró 5 entradas en blanco de sólo 1 hit en el triunfo de Estrellas sobre Tigres del Licey 3-1 este martes en el Estadio Quisqueya-Juan Marichal. Liz aumentó a 14.2 su total de entradas sin permitir carreras con 13 ponches.

Junior Lake remolcó dos carreras con sencillos en los episodios primero y tercero y Elheuris Montero produjo la otra con rodado para out forzado. Wirfin Obispo se apuntó su tercer rescate con un noveno episodio perfecto.

La única carrera de los Tigres (4-7) llegó en la séptima entrada por jonrón de Anderson Tejeda contra el relevista Gerson Moreno.

JUEGOS DE HOY

Estadio Quisqueya

Gigantes Vs. Leones, 7:15 PM

Estadio Cibao

Toros Vs. Águilas, 7:30 PM

Estadio Tetelo Vargas

Tigres Vs. Estrellas, 7:30 PM