Rafael Devers confía en que “todo cambiará”

La estrella de los Boston Red Sox, Rafael Devers, no se preocupa demasiado por su difícil comienzo en el plato durante los primeros dos juegos de la temporada.

Devers lució un sombrero dorado en la derrota del viernes ante los Rangers de Texas, ponchándose en sus cuatro turnos al bate. El jugador de 28 años se ha ponchado siete veces en sus primeros ocho turnos al bate.

«Solo han sido dos juegos«, dijo Devers después del partido a través de un intérprete, según NESN . «Me siento cómodo en el plato. Me siento bien. No he bateado, pero me siento muy bien. Solo han sido dos juegos, y creo que todo cambiará».

Por: Josh Goldberg

The Score