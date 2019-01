Luego de una relación de casi cinco años, el merenguero Rafely Rosario reveló a Qué Pasa! que contraerá nupcias con la comunicadora Magnolia Kasse en febrero próximo.

La noticia fue dada a conocer durante una entrevista en la que Rafely manifestó que el enlace se realizará en la playa de Boca Chica, en la segunda semana del mes próximo.

Dijo que ya están preparados para formar una familia, por lo que quieren hacer las cosas como manda la ley.

“Estoy súper contento porque Magnolia ha significado en mi vida madurez, seguridad, me quitó de la calle, no me hace falta nada. Este es un proceso de mi vida donde estoy tranquilo, no sé qué fue lo que me hizo, pero me cambió”, expresó el intérprete de La camisa negra.

Agregó que desde hace mucho tiempo tenían planes de boda, pero por el enlace de su tío Luis tuvieron que posponer los planes. “Mi tío Luis se nos fue alante”, dijo Rafely en tono de broma.

El joven merenguero, que hace unos años pasó por una depresión dijo que su actual pareja y futura esposa fue clave fundamental para superar este proceso. “Cuando estás pasando por un mal momento es que conoces quiénes son las personas que te aman, quiénes son tus verdaderos amigos y tus verdaderos familiares”, manifestó el hijo de Rafa Rosario.

Con lágrimas en los ojos dijo que la depresión que sufrió se debió a la salida de la agrupación de Los Hermanos Rosario. “El peor error que cometí fue dejar ‘Los Rosario’ y arriesgarme con mi propio proyecto, porque duré 10 años fuera de los escenarios y estar cantando es mi vida y mi pasión”, señaló.

Indicó que durante este proceso perdió muchos amigos, pero que aprendió a ser más humilde con su familia.

“Lo que me ayudó a salir de mi depresión fue buscar de Dios, el apoyo de mi pareja, de mi padre y de mis tíos”.

Dice que ahora mismo está en su mejor momento ya que lleva dos años que regresó a la orquesta liderada por su padre Rafa, en la que actualmente es el intérprete del más reciente sencillo de la agrupación, El cuerpo lo sabe, que está sonando en las principales emisoras del país

Bariátrica

Rafely Rosario también habló de la bariátrica a la cual se sometió hace varios meses y por la que hoy exhibe 70 libras menos.

Dijo que aunque la gente lo vea fácil, es un proceso muy dificil que con lleva grandes sacrificios y al que se sometió por salud.

“Realmente sufro de tiroides y llevó varios años tratando de perder peso de una forma natural y se me ha hecho dificil”, dijo Rafely.

Agregó que lo primordial ahora es que se siente en salud y que está en uno de los mejores momentos de su vida.