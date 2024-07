De Ramón Rogelio Genao solo conozco el rostro regordete y satisfecho, con que ha invadido las calles de La Vega y Jarabacoa. Se que también representa al Partido Reformista, y que su única reputación es que tiene mucho dinero.

Desconozco su nivel de escolaridad, a que universidades fue, en qué se graduó, si lee, o conoce la legislación dominicana. También ignoro estos datos del actual presidente del Senado y sinceramente no me interesan.

De Genao se podría decir que es fiel a las enseñanzas de su líder Joaquín Balaguer, quien declaró que “La Constitución es un simple pedazo de papel”, y como un pedazo de papel sirve para todo…ese mismo papel justifica lo injustificable, de acuerdo al nivel cultural y/o prejuicios de los menos preclaros de la dominicanidad.

Veamos lo que dice el nuevo Código Penal que Genao ha impulsado, con la feliz anuencia del presidente del Senado, aportándole al país la razón real por la cual no eligieron a Guillermo Moreno:

Articulo 134: No existe la violación sexual si no es con un pene…

Articulo 14: Exime de penalidad a curas y pastores que abusan sexualmente de su feligresía, como el actual pastor de Higüey que no solo violó sino que infectó de SIDA a seis niñas de su Congregación. Ese Pastor por cierto tenía una pena suspendida de cinco años por el mismo abuso.,

Articulo 328: Prescribe el robo contra el Estado después de 20 años, honrando a Gardel y sus “20 años no son nada”, y curándose en salud desde ya para futuras felonías.

Articulo 302: Limita a dos años la pena por uso excesivo de la fuerza policial, al margen del las lesiones sufridas. Ignoro si incluye el asesinato.

Articulo 303: Crea un sistema jurídico paralelo, o Cortes militares, para guardias y policías. Es decir si un general viola una civil hay que juzgarlo en su Corte. Pobre personal femenino militar.

Articulo 123: Declara nulo el abuso infantil si no es una costumbre….

Articulo 185: Elimina la legislación que prohíbe la discriminación contra homosexuales y lesbianas, la comunidad LGTB. Esto habla muy mal de los legisladores, la mayoría (según fuentes validas) bisexuales, o de closet.

Fíjense que no he hablado de “las tres causales”, porque después de la declaración de la AMD y de las enfermeras lo que opinen estos preclaros no importa.

¿Suena radical? Es más radical saber que en tres meses de este año ya se reportaron 500 incestos, de hombres que deberían todos ser castrados químicamente.

Conclusión: ¿Que se hace con pedazos de papel que son basura? Quemarlos, en la Plaza de la Salud. Sugiero el próximo 14 de julio a las seis de la tarde. Confirmen