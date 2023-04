Ray Guevara rechaza en RD haya apátridas

Do ctor Milton Ray Guevara, presidentge del Tribunal Constitucional.

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, atribuyó a una manipulación grosera de sectores antidominicanos en el exterior, decir que en República Dominicana existen personas en condición de apátridas y que se maltrata a esos ciudadanos.

El experto en derecho constitucional explicó que República Dominicana ha tenido desde hace muchos años un déficit de representación diplomática en el exterior, porque a los diplomáticos dominicanos se les decía que cuando ese tema se tratara en eventos internacionales que abandonaran el lugar.

Para el presidente del TC, los dominicanos no tienen por qué resolver un problema que esos ciudadanos no han querido solucionar y reconoció que ningún presidente dominicano ha enfrentado el tema haitiano con la dignidad con que lo ha hecho Luis Abinader.

Te puede interesar leer: RD ve insostenible la crisis en Haití y exige acción a ONU

Deploró que sectores califiquen injustamente de racista al pueblo dominicano, desconociendo la historia y la realidad del trato que se le da a esos extranjeros en el país.

“Entonces, dónde está la apatridia, que es un conflicto de nacionalidad, del que no tiene nacionalidad, esa es la prueba de la manipulación grosera contra un país bueno y generoso como el dominicano”, enfatizó.

“Aquí nunca ha habido ni hay apatridia, un niño abandonado, que no tiene padre es una cosa”, precisó Rey Guevara.

Entrevistado en el programa Esta Noche Mariasela, el jurista consideró que han sido injustos los ataques y presiones que ejercen sectores del exterior contra República Dominicana

“Hemos tenido un déficit de representación diplomática en el exterior, porque antes se le decía a los diplomáticos dominicanos que cuando tratasen ese tema que abandonaran el lugar, ahora hay que ir al debate de las ideas y explicar las cosas”, precisó.

Insistió en que “nosotros hemos tenido una desventaja porque no hemos salido a explicar y defender que la sentencia 168 del Tribunal Constitucional no desnacionalizó a nadie, y que si hay muchos de esos ciudadanos que no tienen documentación es responsabilidad de su Estado”.

“Por qué nosotros tenemos que resolver el problema de quien no quiere resolverlo”, refirió. Señaló que el hijo de haitiano mantiene la nacionalidad de su país sin importar el país en que viva.

“Desde el 1949, la Constitución señalaba que son dominicanos los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los hijos de diplomáticos radicados en República Dominicana y de extranjeros en tránsito”, dijo.