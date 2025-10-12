El presidente ejecutivo del Grupo Popular, René Grullón Finet, invitó a reflexionar al describir el momento que transitan la nación y la economía dominicanas.

No cabe otra interpretación a su afirmación de que República Dominicana atraviesa un momento decisivo en un desarrollo, en el que debe aprovechar las oportunidades de la economía global y enfrentar con liderazgo y visión los retos de una nueva era que dijo está caracterizada por la velocidad, la transformación tecnológica y la demanda de sostenibilidad.

Al exponer ante la Cámara Americana de Comercio, Grullón Finet advirtió que se está en un punto de inflexión. Y agregó, como para que todos entiendan, que la historia de los países se define en momentos decisivos.

El gran reto, en consecuencia, está, como señaló, en quedarse en lo conocido o en dar un gran salto hacia adelante.