El foro planteó la importancia de avanzar hacia modelos de gestión basados en estándares internacionales, supervisión técnica, monitoreo digital y cadenas de custodia que permitan garantizar operaciones más seguras y eficientes del GLP.

República Dominicana se consolida como uno de los mercados más dinámicos del gas licuado de petróleo (GLP) en América Latina, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de la demanda, la expansión del autogas y el fortalecimiento de la seguridad operativa y la formalización del sector.

Así quedó evidenciado durante el Foro GLP RD 2026, organizado por la Asociación Iberoamericana de GLP (AIGLP) y auspiciado por Tropigas Dominicana, que reunió en Santo Domingo a especialistas, representantes de la industria y expertos nacionales e internacionales para debatir sobre los principales retos regulatorios, técnicos y comerciales que enfrenta el sector en la región.

Durante el encuentro se destacó que el GLP continúa posicionándose como uno de los combustibles de mayor crecimiento a nivel mundial, mientras que República Dominicana registra uno de los desempeños más relevantes de América Latina en términos de expansión de la demanda y crecimiento de la industria.

Las exposiciones señalaron que el GLP es actualmente el segundo combustible más importante del país y que su consumo se concentra principalmente en los sectores residencial y transporte, lo que reafirma su papel estratégico dentro de la matriz energética nacional.

El director ejecutivo de la AIGLP, Fabricio Duarte, destacó la importancia de impulsar espacios de diálogo regional que permitan fortalecer la seguridad, la competitividad y la sostenibilidad del sector energético.

«República Dominicana se ha convertido en uno de los mercados con mayor dinamismo para el GLP en la región. Este foro busca promover mejores prácticas, elevar los estándares de seguridad y fortalecer una industria más moderna, eficiente y preparada para los desafíos energéticos del futuro», expresó Duarte.

Uno de los principales temas abordados fue la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad y trazabilidad en el manejo de tanques e instalaciones, especialmente frente a prácticas informales que ponen en riesgo tanto la integridad técnica de los sistemas como la protección de las inversiones realizadas por las empresas del sector.

Los especialistas advirtieron que la intervención no autorizada de tanques y sistemas de suministro genera pérdidas económicas y aumenta los riesgos operativos, incluyendo fugas, incendios y posibles responsabilidades legales y reputacionales.

En ese sentido, el foro planteó la importancia de avanzar hacia modelos de gestión basados en estándares internacionales, supervisión técnica, monitoreo digital y cadenas de custodia que permitan garantizar operaciones más seguras y eficientes.

Otro de los ejes centrales del Foro GLP RD 2026 fue el crecimiento del autogas como alternativa energética para el transporte. Los expositores señalaron que el GLP vehicular continúa siendo el combustible alternativo más utilizado en el mundo y destacaron que República Dominicana posee condiciones favorables para ampliar su desarrollo, gracias a la infraestructura existente y al comportamiento creciente de la demanda local.

Asimismo, se analizaron modelos implementados en otros países, incluyendo incentivos fiscales, programas de conversión vehicular y esquemas de homologación técnica que han contribuido a acelerar la adopción del GLP en el parque automotor.

Los participantes coincidieron en que el futuro del sector dependerá de la capacidad de combinar seguridad, modernización tecnológica, regulación eficiente y competencia formal, en un contexto donde el GLP continúa ganando relevancia como fuente energética clave para los hogares, el transporte y las actividades productivas.

El evento reafirmó además la importancia de fortalecer la cooperación regional y el intercambio de experiencias para impulsar un mercado más robusto, seguro y alineado con las nuevas exigencias de sostenibilidad y eficiencia energética en América Latina.

Este foro contó con el apoyo de las empresas Coastal Petroleum Dominicana, Red Seal Measurement, Blackmer, Pauli Gas y Ebsray.