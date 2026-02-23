SANTO DOMINGO.- El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que para el 2028 se proyecta un crecimiento de la energía térmica de un 52 %, alcanzando más de 6,000 megavatios como producto de las obras de generación en desarrollo.

Asimismo, afirmó que la reforma a la Ley Minera permitiría atraer mayor inversión extranjera hacia República Dominicana.

Santos sostuvo que se avanzan proyectos de generación para reemplazar las plantas que operan con mayores costos y que funcionan de manera temporal.

Minería

El ministro planteó que el desarrollo de la minería debe sustentarse en un equilibrio entre inversión, protección medioambiental y participación de las comunidades, lo que definió como una “triple alianza”. Señaló que el país cuenta con potencial suficiente para continuar avanzando en una minería sostenible y responsable.

Sobre el proyecto en San Juan, explicó que debe agotar los estudios medioambientales correspondientes; detalló que ya fueron entregados los términos de referencia y que, una vez evaluados, se determinará si la obra recibe el aval para su desarrollo.

En cuanto a la producción minera, afirmó que, conforme avanzan los acuerdos y la planificación, el proyecto de presa de cola de la Barrick Gold sigue adelante tras el convenio alcanzado en la zona de construcción. Esto permitirá al país alcanzar gradualmente hasta el millón de onzas en un período de dos a tres años.

Expansión

En materia eléctrica, el ministro detalló que el año pasado se agregaron 230 megavatios, además de 198 megavatios en San Pedro de Macorís y Boca Chica. Para este año, informó que se incorporarán 411 megavatios en Montecristi y que el próximo año se sumarán otros 460 megavatios, incluidos 240 megavatios en Boca Chica. Asimismo, anunció las plantas gemelas de Montecristi, con 426 megavatios cada una, para un total de 852 megavatios adicionales. Precisó que estas cifras corresponden únicamente a energía base y no incluyen renovables.

Tras participar en el programa Hoy Mismo, transmitido por Color Visión, Santos indicó que el país también crecerá en más de 1,000 megavatios en energías renovables, las cuales representan actualmente el 25 % de la energía inyectada al sistema. Señaló que para el año 2030 se podría alcanzar el 30 %.

Añadió que será necesario avanzar en proyectos de almacenamiento energético para garantizar estabilidad en los horarios pico, que en el país se registran entre las 7:00 de la noche y las 11:00 de la noche.