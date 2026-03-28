Santo Domingo.-El ministro de Energía y Minas explicó que los mantenimientos programados en centrales de generación eléctrica, incluyendo la salida temporal de una de las unidades de Punta Catalina, forman parte de una estrategia regular del sistema eléctrico y no representan un riesgo para el suministro.

Joel Santos detalló que estos trabajos se realizan durante el período de menor demanda, comprendido entre enero y finales de abril, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de las plantas en los meses de mayor consumo, que se extienden de mayo a octubre.

En ese sentido, precisó que la unidad Punta Catalina 2, con una capacidad de 360 megavatios, estará fuera de servicio hasta el 30 de abril como parte de su mantenimiento programado, tal como ocurrió previamente con Punta Catalina 1 a inicios de año.

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Santos aclaró que esta salida no equivale a una reducción significativa de la capacidad del sistema, ya que representa menos del 10 % de la generación térmica instalada, que actualmente asciende a unos 4,400 megavatios.

Asimismo destacó que el sistema eléctrico cuenta con diversas fuentes de generación que permiten suplir la demanda, entre ellas la generación hidroeléctrica, con aproximadamente 450 megavatios disponibles; la energía eólica, que aporta entre 150 y 350 megavatios en horarios nocturnos en esta época del año; y la energía solar, con una disponibilidad cercana a los 1,500 megavatios durante el día.