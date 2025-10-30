SANTO DOMINGO. – El Gobierno dominicano ratificó este jueves su solidaridad con el pueblo guatemalteco y su respaldo absoluto al presidente Bernardo Arévalo, reconocido como el legítimo ganador de las elecciones generales de 2023, comicios validados como transparentes por observadores internacionales.

Durante una intervención virtual ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el canciller Roberto Álvarez advirtió que las recientes acciones judiciales que buscan desconocer los resultados electorales y declarar vacantes cargos de elección popular en Guatemala representan una grave vulneración a la soberanía de ese país y a los principios de la Carta Democrática Interamericana.

“Ningún poder del Estado puede imponerse sobre la legitimidad que emana de la voluntad popular”, afirmó Álvarez, citando declaraciones previas del presidente dominicano Luis Abinader. Resultados electorales

El diplomático fue enfático al señalar que República Dominicana no reconocerá ningún gobierno de facto que surja como consecuencia de una ruptura al orden constitucional en la nación centroamericana.

Álvarez llamó a los Estados del hemisferio a no ser indiferentes ante cualquier intento de quebrantar la democracia, ya sea en Guatemala o en otro país de la región. En ese sentido, instó a la OEA a emplear todas las herramientas disponibles para acompañar al gobierno guatemalteco en la defensa del sistema democrático.

El ministro de Relaciones Exteriores estuvo acompañado en esta sesión por el viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié; el director de Estudios y Análisis Estratégicos, Anselmo Muñiz; y el asesor Jatzel Román.