RD se une a código financiar mujeres

Parte del público asistente hoy a la apertura de la Cumbre Mundial de la Financial Alliance for Women, donde el país se adhirió al Código de Financiación para mujeres emprendedoras.

República Dominicana se adhirió hoy al Código de Financiación para Mujeres Emprendedoras (WE Financial Code) durante el inicio de la Cumbre Mundial de la Financial Alliance for Women, que tiene como anfitrión al Banco BHD.

La actividad que por primera vez se celebra en el país y en una nación de habla hispana, fue encabezada por el presidente Luis Abinader.

La firma del acuerdo marca un compromiso internacional por parte de los gobiernos, instituciones financieras y organismos reguladores para ampliar el acceso al crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres.

El código fue firmado por Víctor Bisonó, ministro de Industria y Comercio; Mayra Jiménez, ministra de la Mujer; Clarissa de la Rocha de Torres, gobernadora en funciones del Banco Central; Alejandro Fernández W., superintendente de Bancos; Rosanna Ruíz, presidenta de la Asociación de Bancos Múltiples (ABA) e Inés Murray, CEO de la Financial Alliance for Women.

También por Steven Puig, presidente del Banco BHD; , presidenta de la Asociación de Bancos de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito (ABANCORP); Manuel Cocco, director ejecutivo de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos (LIDAAPI); Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular, y Fraysis Moronta, directora general sénior de Capital Humano, Procesos, Tecnología y Operaciones del Banreservas.

El eje central de la cumbre de este año, que concluye mañana jueves, se enfoca en la formulación y aplicación de estrategias para fomentar las finanzas inclusivas.

Participan miembros y asociados de la Alianza procedentes de 35 países, junto con representantes de bancos, actores clave del sector fintech, aseguradoras, empresas de servicios de pago, inversores, capitalistas de riesgo, gestores de activos, corporaciones de telecomunicaciones, así como expertos y formuladores de políticas en el ámbito de las finanzas para el desarrollo.

La Financial Alliance for Women es una red global de organizaciones financieras comprometidas con el avance de la economía femenina, considerada como el mercado emergente de mayor envergadura y crecimiento. Las entidades miembros de esta red, presentes en más de 135 países, comparten el objetivo de maximizar el potencial económico de las mujeres.

La Alianza, que aboga por la creación de valor compartido, permite que las instituciones financieras potencien el empoderamiento económico de la mujer.