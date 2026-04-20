Santo Domingo.– Los servicios consulares entre República Dominicana y Venezuela permanecen suspendidos desde finales de julio de 2024, tras la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada por el gobierno de Nicolás Maduro luego de las elecciones celebradas en ese país.

La medida ha impedido la realización de trámites esenciales como renovación de pasaportes, visados ​​y apostillas, afectando a más de 50 mil ciudadanos venezolanos residentes en territorio dominicano, así como a millas de dominicanos que viven en Venezuela.

La ruptura se produjo después de que República Dominicana y otros países de la región cuestionaran la transparencia de los comicios, lo que llevó a Caracas a suspender relaciones diplomáticas y retirar su personal.

Desde entonces, no se han informado avances concretos en un proceso de diálogo formal entre las cancillerías de ambos países que permita restablecer plenamente los servicios consulares.

El escenario se mantiene en medio de cambios políticos en Venezuela, tras la captura de Maduro en enero de 2026 y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, en un contexto aún marcado por la incertidumbre institucional.

A pesar de que recientemente se han anunciado acercamientos para reactivar los consulados y las conexiones aéreas entre ambos países, la asistencia consular sigue siendo limitada y sin fecha clara para su normalización.

La situación mantiene en incertidumbre a millas de ciudadanos que dependen de estos servicios para regularizar su estatus migratorio, acceder a documentos legales y realizar gestiones indispensables para su vida cotidiana.