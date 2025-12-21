La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo un encuentro con la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos (i). / Fuente externa.

Santo Domingo.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, sostuvo un encuentro con la embajadora de Estados Unidos, Leah Francis Campos, en el que abordaron los proyectos de cooperación bilateral en materia de seguridad que desarrollan ambos países.

Durante la reunión, Reynoso destacó que República Dominicana y Estados Unidos mantienen una agenda conjunta en temas que inciden directamente en la seguridad hemisférica, como la lucha contra el narcotráfico, el lavado de activos y otras manifestaciones de la criminalidad organizada.

Apoyo técnico y coordinación interinstitucional

La procuradora general valoró la cooperación del Gobierno estadounidense, la cual se materializa mediante el intercambio constante de informaciones estratégicas a través de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Indicó que esta coordinación permanente fortalece y hace más eficiente el trabajo que desarrollan instituciones dominicanas como el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), junto a otras agencias de seguridad e inteligencia del Estado, en favor de la seguridad ciudadana.

Reynoso recordó, además, que la Procuraduría General de la República (PGR) recibe apoyo técnico del Gobierno de Estados Unidos en distintos proyectos ejecutados a través del INL, entre ellos la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Crimen Organizado, así como iniciativas orientadas a la capacitación especializada y al acceso a equipamiento de última generación.

“Agradecemos la disposición de la señora embajadora Campos, quien nos ha manifestado el interés de su gobierno en continuar apoyando a nuestro país con capacitaciones que nos permitan ser más efectivos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada”, expresó la procuradora general.

Encuentro institucional

El encuentro se realizó en la sede de la Procuraduría General de la República y contó con la presencia del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, entre otros funcionarios.

La embajadora Campos estuvo acompañada por Rebecca Márquez, Kaleb Sanderson y Enrique Corral.