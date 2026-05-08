Los datos muestran que entre 2005 y 2025 el sector transporte y almacenamiento acumuló recaudaciones por RD$414,344.37 millones, para una participación de 5.1 % del total de los ingresos del Estado, que suman aproximadamente RD$8.1 billones en ese período.

El sector transporte y almacenamiento aporta más recursos al fisco dominicano que el turismo. Durante las últimas dos décadas, se ha consolidado como una de las actividades económicas de mayor peso tributario, incluso por encima de la construcción y la minería, según estadísticas de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

Los datos muestran que entre 2005 y 2025 el sector transporte acumuló recaudaciones por RD$414,344.37 millones, para una participación de 5.1 % del total de los ingresos del Estado, que suman aproximadamente RD$8.1 billones en ese período.

La cantidad aportada por esta actividad económica supera en RD$68,293.35 millones al sector turismo (Hoteles, Bares y Restaurantes), el cual contribuyó con RD$346,051.01 millones durante esas dos décadas al fisco, para una participación de 4.3 % del total de los ingresos.

En tanto, el sector construcción aportó a las arcas públicas RD$197,408.43 millones, mientras que el renglón de explotación de minas y canteras registró RD$252,672.73 millones, para una participación de 2.4 % y 3.1 %, respectivamente.

Entre 2005 y 2025, las cifras indican además que el promedio anual de recaudación del sector transporte fue de RD$19,730.68 millones. Este monto es superior en RD$3,252.06 millones al promedio de RD$16,478.62 millones registrado por el turismo.

Desempeño transporte último año

Las cifras evidencian que el transporte y almacenamiento tiene un peso significativo y sostenido en la tributación dominicana, impulsado por la expansión logística, el movimiento de mercancías, el comercio interno, las importaciones y las exportaciones, alcanzando en 2025 el nivel más alto de recaudación de su historia.

Las recaudaciones del sector pasaron de RD$47,656.50 millones en 2024 a RD$49,547.60 millones en 2025, para un crecimiento de 3.97 %, equivalente a un incremento absoluto de RD$1,891.10 millones.

En tanto, el desempeño de la actividad turística dominicana mostró una expansión mayor en términos relativos, aunque con menor cantidad de ingresos.

Su tributación pasó de RD$41,469.80 millones en 2024 a RD$45,226.90 millones en 2025, lo que representa un crecimiento de 9.06 %, equivalente a un incremento absoluto de RD$3,757.10 millones.

Fuerte expansión

Las estadísticas reflejan que ambos sectores experimentaron una fuerte expansión entre 2010 y 2019, impulsados por el crecimiento económico, el aumento del comercio y el auge sostenido del turismo dominicano.

Sin embargo, en 2020 ambos renglones sufrieron una caída importante producto de la pandemia del Covid-19 y las restricciones globales de movilidad. El turismo cayó desde RD$22,472.9 millones en 2019 hasta RD$10,391.9 millones en 2020, mientras transporte descendió de RD$27,287.4 millones a RD$16,219.6 millones.

A partir de 2021 comenzó una rápida recuperación económica. El turismo mostró uno de los mayores rebotes tributarios de la economía dominicana, pasando de RD$14,936.9 millones en 2021 a RD$45,226.9 millones en 2025, más que triplicando sus recaudaciones en apenas cuatro años.