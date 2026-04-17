Santiago.– El expresidente Leonel Fernández, reponsabilizá al Gobierno por el manejo de las inundaciones, tras considerar que la respuesta fue “tardía e insuficiente”, lo que agravó los daños materiales y humanos en varias provincias.

El presidente de la Fuerza del Pueblo, dijo que, miles de familias fueron sorprendidas por las lluvias sin alertas oportunas, especialmente en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo, lo que derivó en pérdidas que, a su juicio, pudieron evitarse con una mejor planificación.

“El país no puede seguir reaccionando después de la tragedia”, advirtió Fernández, al señalar fallas estructurales en los sistemas de prevención y respuesta ante emergencias, y urgió la ejecución de un plan nacional de drenaje pluvial.

El exmandatario también alertó sobre el impacto del cambio climático en la recurrencia de estos fenómenos y planteó la necesidad de modernizar la infraestructura hidráulica, incluyendo la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales para reducir riesgos sanitarios tras las inundaciones.

En respuesta, la vicepresidenta Raquel Peña aseguró que el Gobierno dará seguimiento a las quejas de las comunidades afectadas y reforzará la asistencia en las zonas donde aún no ha llegado la ayuda.

Durante un acto académico celebrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra , en Santiago, Peña afirmó que las autoridades trabajan en identificar brechas en la respuesta oficial para ampliar la cobertura de apoyo a las familias impactadas.

Raquel Peña fija posición ante críticas del expresidente Lonel Fernández, por el manejo de la actual administración a las inundaciones generalizada por las lluvias en el país.

“Siempre es bueno escuchar esas quejas para que la ayuda llegue donde aún no ha llegado”, expresó la funcionaria, quien reiteró que la prioridad del Gobierno es asistir a los más afectados por el temporal.

En ese escenario, la vicepresidenta destacó la instalación de nuevos sistemas de monitoreo para mejorar la alerta temprana ante fenómenos atmosféricos, en momentos en que el país enfrenta eventos climáticos cada vez más extremos.

El pronunciamiento de Peña se produjo en el marco de la entrega del título de Doctor Honoris Causa al académico Abraham Frederic Lowenthal , reconocido por sus aportes a las relaciones internacionales y las ciencias sociales.