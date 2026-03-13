La Romana.– El presidente Luis Abinader participó en la reapertura del icónico campo de golf Teeth of the Dog, ubicado en Casa de Campo Resort & Villas, cuya restauración implicó una inversión de 15 millones de dólares y refuerza la confianza en el país como destino de inversión de clase mundial, además de impulsar la economía local y fortalecer la oferta turística de la República Dominicana.

Durante el acto, el ministro de Turismo, David Collado, recordó que la República Dominicana incursionó en el turismo deportivo y de golf en 1971 con la inauguración del emblemático campo de golf Teeth of the Dog en Casa de Campo, considerado uno de los mejores del Caribe y una referencia internacional de este deporte.

Collado destacó que el crecimiento del turismo dominicano ha sido resultado de una estrategia planificada impulsada por el gabinete turístico encabezado por el presidente Luis Abinader.

Asimismo, afirmó que la alianza público-privada ha sido clave para el posicionamiento del país como líder regional en turismo. Destacó el impulso al turismo de lujo con proyectos de marcas internacionales y el crecimiento del turismo deportivo y de golf, segmento que el año pasado atrajo a más de 400 mil visitantes.

También anunció los planes de desarrollo para el destino de Bayahíbe, entre ellos la construcción de un nuevo hotel de gran escala con alrededor de 800 habitaciones, además del reforzamiento del sistema de seguridad en esta zona turística.

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Preservación de un ícono del golf para las futuras generaciones

De su lado, el presidente de Casa de Campo, Andrés Pichardo Rosenberg, destacó que la restauración del campo tuvo como objetivo mantener intacta la esencia del diseño original creado por el reconocido arquitecto de campos de golf Pete Dye.

Explicó que el proyecto busca garantizar que las futuras generaciones de golfistas puedan experimentar el campo tal como fue concebido, preservando uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del Caribe.

Los trabajos de restauración fueron dirigidos por la firma Jerry Pate Design e incluyeron la renovación completa de greens, bunkers, tees y fairways, así como la modernización de los sistemas de drenaje e irrigación y la construcción de nuevos caminos para carritos de golf. Además, todo el campo fue resembrado con la grama Dynasty Paspalum, una variedad especialmente resistente a ambientes costeros.

Uno de los elementos más emblemáticos del campo, conocido como Heaven 7, los siete hoyos frente al mar Caribe que han hecho de Teeth of the Dog uno de los campos de golf más fotografiados del mundo, también fue objeto de trabajos especiales de protección y rehabilitación del litoral para garantizar su preservación ante las condiciones climáticas futuras.

En el marco del evento, Pichardo Rosenberg anunció que en mayo de 2026 iniciará la segunda fase del proyecto Premier Suites en Casa de Campo, que contempla la construcción de una nueva piscina y la ampliación del spa del resort. El spa del complejo fue recientemente reconocido con la distinción de cuatro estrellas de Forbes Travel Guide, siendo el único en la República Dominicana con ese reconocimiento.

Reconocimiento internacional y apuesta por el turismo dominicano

En tanto, el presidente de Central Romana Corporation, José Fanjul Jr., expresó su agradecimiento al presidente Luis Abinader y al ministro de Turismo David Collado por su apoyo al crecimiento del turismo en República Dominicana. Destacó que la inversión realizada por la junta directiva para la renovación del emblemático campo de golf representa una apuesta segura por su impacto positivo en el país y en las comunidades.

Asimismo, resaltó el orgullo por el reconocimiento internacional que mantiene el resort y su emblemático campo de golf entre visitantes de Estados Unidos y otras partes del mundo, consolidando a Casa de Campo como uno de los destinos turísticos de lujo más prestigiosos del Caribe.