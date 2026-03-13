Santo Domingo. – El Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) celebró la segunda edición del reconocimiento “Vanguardia Exportadora”, un evento que destaca a las empresas que han logrado posicionar con éxito sus productos y servicios en los mercados internacionales durante el año 2025.

La actividad contó con la presencia de la excelentísima Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana, junto a autoridades del sector público y privado vinculadas al comercio exterior.

Peña indicó que “la oferta exportable dominicana continúa ampliándose y diversificándose. Actualmente, el país cuenta con más de 4,400 empresas exportadoras que llevan productos dominicanos a mercados internacionales, demostrando la capacidad del país para posicionarse con éxito en distintas regiones del mundo, reflejando el crecimiento de nuestra capacidad productiva y la incorporación de nuevos sectores al comercio internacional”.

Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana.

Durante el acto, Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, destacó el papel fundamental del sector exportador en el crecimiento económico del país y el posicionamiento de la República Dominicana como un socio confiable en el comercio internacional.

“Las empresas reconocidas hoy representan lo mejor del talento, la innovación y la calidad dominicana. Su capacidad para competir en mercados internacionales demuestra que el país continúa consolidándose como una plataforma exportadora sólida y diversificada”, expresó Riveiro.

Biviana Riveiro, directora de ProDominicana.

En 2025, la República Dominicana alcanzó récord consecutivo en exportaciones, al registrar US$15,930.6 millones, lo que representó un crecimiento de 14.4% en comparación con 2024.

Este dinamismo se mantiene en 2026, cuando durante el período enero-febrero las exportaciones alcanzaron un récord de US$2,290.0 millones, con un crecimiento interanual de 13.7% con relación al mismo período del 2025. Este esfuerzo destaca el Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones, del cual más del 93% de sus 278 medidas ya han sido impactadas.

Cabe destacar que, en el año 2025, la República Dominicana exportó a más de 166 mercados internacionales, lo que evidencia la capacidad del país para posicionarse con éxito en diversas regiones del mundo.

Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, ministro de Industria, Comercio y Mipymes.

Las estadísticas de cierre de año destacan los principales mercados de destino de las exportaciones dominicanas: Estados Unidos US$7,124.4 millones, seguido por la India con US$1,611.5 millones, en tercer lugar, se encuentra Haití US$1,202.9 millones, Canadá US$757.5 millones, Puerto Rico US$706.9 millones, entre otros mercados.

Asimismo, Karel Castillo, presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), expresó “hoy continuamos con la tradición de reconocer a quienes, con innovación y perseverancia, siguen ampliando la presencia de la República Dominicana en el comercio global. Desde ADOEXPO reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para fortalecer el sector exportador y apoyar a más empresas dominicanas en su camino hacia la internacionalización”.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, destacó que el fortalecimiento del sector exportador responde a una agenda pública orientada a mejorar la competitividad y facilitar el comercio.

“Desde el Gobierno seguimos impulsando políticas que crean mejores condiciones para producir, innovar y exportar. Reconocer a estas empresas también es reconocer el esfuerzo de todo un ecosistema productivo que trabaja para que la República Dominicana siga ganando espacio en los mercados internacionales”, señaló.

En esta segunda edición, el reconocimiento “Vanguardia Exportadora” distinguió a empresas de diversos sectores productivos que han contribuido significativamente al fortalecimiento de la oferta exportable dominicana.

Las empresas reconocidas fueron:

En la Categoría de producto Estrella de la Oferta Exportable: Cacao, Rizek Cacao, por su destacada labor y compromiso con la exportación de uno de los productos más representativos de la República Dominicana. Se ha consolidado por más de un siglo como referente en la producción y exportación de cacao fino y de aroma.

En Producto Estrella de la Oferta Exportable: Ron, Isidro Bordas, celebrando su legado, excelencia y su rol clave en la proyección global del ron dominicano.

Como Producto Estrella de la Oferta Exportable: Tabaco, Tabacalera Palma, por su sobresaliente trayectoria, tradición y liderazgo en la exportación de puros dominicanos.

En Producto Estrella de la Oferta Exportable: Aguacate, Eurofresh Dominicana, por su constante innovación y dedicación en la producción y exportación de productos agroindustriales que representan la riqueza agrícola del país.

Como Producto Estrella de la Oferta Exportable: Banano, Fruggies, por su destacada contribución a la exportación del banano dominicano, fortaleciendo la presencia de este fruto emblemático de la República Dominicana en mercados del Caribe como Trinidad y Tobago y Curazao.

En la Categoría Manufactura de Alto Impacto, Rockwell Automation Technologies, por su innovación y liderazgo en el sector, posicionando al país como un referente en la manufactura tecnológica de alto valor agregado.

En la Categoría Internacionalización, Pasteurizadora Rica, por su destacada trayectoria en la expansión de sus productos hacia mercados internacionales y su firme apuesta por la calidad, la innovación y la competitividad.

En la Categoría Servicios, NAP Caribe, por ser uno de los nodos de interconexión más avanzados del Caribe, conectando redes en más de 44 países y consolidando a la República Dominicana como un hub estratégico de infraestructura tecnológica en la región.

En la Categoría Innovación Alto Potencial, Airlink Distribution, por su enfoque innovador y su aporte al desarrollo de soluciones logísticas y comerciales que fortalecen la competitividad del país.

Como Categoría Sostenibilidad, Ron Barceló, por su compromiso con la sostenibilidad y la implementación de prácticas responsables que promueven el desarrollo ambiental y económico.

Con iniciativas como Vanguardia Exportadora, ProDominicana resalta el dinamismo del sector exportador dominicano y el potencial de las empresas del país para seguir conquistando nuevos mercados, consolidando a la República Dominicana como una plataforma exportadora competitiva y en constante expansión.

La actividad contó con el apoyo de aliados estratégicos como INICIA, así como con el respaldo en difusión de Revista Mercado y Pincel Digital.