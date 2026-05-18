Reabren tienda china luego de permanecer 8 meses cerrada por Ministerio de Vivienda

El Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (Mivehd), a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas, informó sobre la reapertura de la plaza china STD Mall, ubicada en Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.

La entidad indicó que la medida se tomó luego de que el establecimiento completara los trabajos de reforzamiento estructural y cumpliera con las normativas de construcción vigentes.

La edificación permaneció clausurada durante ocho meses tras una inspección técnica del MIVHED que detectó fallas estructurales y la ausencia de la licencia de construcción reglamentaria.

Durante el período de cierre, la propiedad fue sometida a intervenciones para corregir las deficiencias detectadas en la estructura original.

Entre los trabajos ejecutados bajo la supervisión del Ministerio se incluyó la demolición de un almacén en el segundo nivel para eliminar la sobrecarga sobre la losa del primer nivel, la cual carecía de apoyo directo desde la cimentación.

Supervisión de Ministerio de Vivienda

Asimismo, se instalaron rigidizadores metálicos en vigas y columnas, y se implementó un sistema de marcos arriostrados para adecuar el inmueble a los parámetros de resistencia sísmica vigentes.

La Dirección de Inspección de Obras Privadas verificó las correcciones y autorizó al establecimiento a retomar sus operaciones comerciales, bajo la condición de mantener los estándares de seguridad supervisados por las autoridades competentes.