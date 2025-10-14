El hecho ocurrido el pasado año en una barbería de San Francisco de Macorís

SANTO DOMINGO. – El juez del Juzgado de la Instrucción de San Pedro de Macorís declaró en rebeldía a Óscar Ventura Santana y Moisés Augusto Francisco Astacio (alias Bumpy Catanga), acusados de formar parte de una red de narcotráfico y lavado de activos que operaba en la región Este del país.

La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos informó que los imputados pertenecen a la organización criminal liderada por Yunior Santos Restrepo, condenado a 12 años de prisión, así como por Walky Cuevas Charles, Pamela Violeta Astacio y Aníbal Florentino Rondón, estos últimos con medidas de coerción.

La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera calificó la decisión como “un paso firme contra estructuras criminales que incursionan en el narcotráfico y el lavado de activos”.

Los fiscales José Manuel Calzado y Manuel Santiago Castro Lora, a cargo de la investigación, destacaron que las pruebas confirman la vinculación financiera y logística de los acusados, por lo que insistirán en garantizar su comparecencia ante la justicia.

Los fiscales Pedro Medina Quezada y Manuel Santiago Castro Lora integraron el equipo litigante que representó al Ministerio Público en la audiencia presidida por la jueza de instrucción Andrea Corcino.

Quizas te interese: Abinader postula a Leandro José Villanueva Acebal para dirigir Oficina Antidrogas y Delito de la ONU

El caso

El expediente señala que el 21 de septiembre de 2023 fue arrestado el cabecilla de la red, Yunior Santos Restrepo, durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por el Ministerio Público.

En ese operativo se incautaron 93 paquetes de cocaína con un peso total de 96.72 kilogramos, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo, varios vehículos de lujo, documentos, relojes, joyas y aparatos electrónicos, evidencias que permitieron establecer vínculos directos con los miembros de la organización criminal.

Además de la condena de doce años de prisión impuesta a Santos Restrepo, también fue condenada a cinco años de prisión su pareja sentimental, Yohan Altagracia Reyes Ruiz.

Asimismo, se ordenó el decomiso de todos los bienes ilícitos, que incluyeron altas sumas de dinero en efectivo, vehículos de alta gama, armas de fuego, joyas y relojes de alto costo.