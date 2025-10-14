Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader postuló al Licenciado Leandro José Villanueva Acebal como candidato para dirigir la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en representación del Gobierno de la República Dominicana.

De esta manera, el mandatario acoge una sugerencia del Gobierno de Estados Unidos para que un representante dominicano encabece el más importante organismo internacional encargado de la lucha contra las drogas y el crimen organizado a nivel mundial.

Recientemente, la señora Rebecca Márquez, directora de la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado, tramitó la propuesta al presidente Abinader, destacando el “sólido historial de compromiso con la UNODC y las prácticas firmes de control de drogas” del Gobierno dominicano.

Márquez explicó que la actual directora ejecutiva de la UNODC, Ghada Waly, dejará su cargo en noviembre de 2025, lo que abrirá un proceso de selección para ocupar la vacante. En ese contexto, Estados Unidos consideró que la República Dominicana cuenta con la trayectoria y el liderazgo necesarios para presentar un candidato con capacidad para fortalecer el trabajo del organismo.

El Gobierno estadounidense resaltó las buenas prácticas del país caribeño en la aplicación de políticas contra el narcotráfico y la criminalidad, señalando que una eventual candidatura dominicana fortalecería el papel de la UNODC como institución especializada.

Por su parte, el presidente Luis Abinader expresó su gratitud por el reconocimiento a los esfuerzos que su gobierno desarrolla en la lucha contra las drogas, subrayando que constituye una prioridad de Estado mantener y profundizar esos avances.

En ese sentido, el Gobierno dominicano anunció oficialmente al Licenciado Leandro José Villanueva Acebal como su candidato para ocupar esta importante posición internacional.

Sobre Leandro José Villanueva Acebal

Ejecutivo con amplia experiencia en finanzas, gestión pública y cooperación internacional, ha liderado procesos de transformación institucional y reformas regulatorias en los ámbitos de medicamentos, alimentos y productos controlados.

Se ha desempeñado como Viceministro de Salud Pública y Director General de la DIGEMAPS, destacándose por el fortalecimiento de marcos normativos, la reducción de tiempos regulatorios y la coordinación de acciones contra la falsificación, el contrabando y el desvío de sustancias controladas.

Es miembro de la Junta Directiva de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y ha colaborado activamente con organismos internacionales en el desarrollo de capacidades técnicas, la armonización regulatoria y la cooperación multilateral.

Actualmente forma parte de juntas directivas del sector financiero y de inversión, integrando la visión pública y privada para la formulación de políticas sostenibles.

Villanueva Acebal es Licenciado en Finanzas y Riesgos por la Universidad de St. Mary’s en San Antonio, Texas, posee un MBA por la Universidad de Miami, una especialización en Control e Investigación de Precursores de Drogas, además de estudios en Diplomacia Global, Gerencia de Operaciones, Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Tendencias Emergentes en Drogas Sintéticas.