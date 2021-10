Rechazan método usaron senadores

Los voceros de los bloques de diputados de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Reformista Social Cristiano (PRSC), Alianza País (ALPAIS) y Frente Amplio (FA) rechazan el método utilizado por 29 senadores de distintas agrupaciones para pedir la eliminación de las exenciones a todos los sectores, porque se puede ver como un chantaje o una rabieta de esos legisladores por sus privilegios.

Incluso, el diputado José Horacio Rodríguez de Alianza País denunció que todo indica que los senadores se enteraron de la denuncia que haría la periodista Alicia Ortega y trataron con el proyecto de ley que presentarán hoy, adelantarse a la publicación de las críticas por los privilegios que reciben.

“No debe verse como me quita esto y hay que quitar aquello, soy un poco más reflexivo para ver esto y que no se vea como una especie de chantaje en el ese sentido”, opinó el vocero del bloque de diputados del PLD en la Cámara de Diputados, Gustavo Sánchez QUE consideró que los legisladores del PRM no afinan, están bailando una música diferente a la del gobierno

Criticó que desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM) “hayan traido por los moños una queja que hay de la sociedad sobre el manejo del fondo por parte de los legisladores, siento que cada tema hay que discutirlo en su momento, siento que si se quiere modificar la ley de exoneración de vehículos para los legisladores siento que esa no debe ser la respuesta”.

Consideró que cada tema tiene que discutirse en su contexto y dijo que la eliminación de las exoneraciones de los legisladores tiene que ser el fruto de una discusión abierto donde pueda participar todo el que lo desee.

“Yo pienso que el PRM y sus legisladores como que no afinan, como que bailan música diferente a la del gobierno, como que no hay una debida concatenación, independientemente de que sean un poder público, pero no menos cierto es que la forma como se presentó este proyecto para eliminar las exoneraciones más que favorecernos, nos hace daño”, sostuvo.



El PRSC

De su lado el vocero del bloque de diputados del PRS, Rogelio Genao Lanza, dijo que antes de presentar un proyecto como el anunciado por 29 senadores ayer tarde, hay que revisar bien los casos de algunos nichos que todavía hay que mantenerle su incentivo para que puedan operando en el país como es el caso de las zonas francas.

Al mismo apoyó que ciertamente a los legisladores les sean quitados todo lo que se considere privilegio y que esos ahorros sean destinados a socorrer a los más necesitados.

Cito el caso de las leyes de cine y turismo que en principio se crearon los privilegios para incentivarlo a que inicien, pero aunque ya operan normalmente, siguen utilizando esos incentivos como privilegios.

Alianza País

Mientras que José Horacio Rodríguez de Alianza País, consideró que no se pueden eliminar las exoneraciones y exenciones de forma generalizadas.

Opinó que la actitud de los senadores dando a conocer un proyecto de ley da impresión que lo iniciaron porque sabían el reportaje que publicaría en la noche la periodista Alicia Ortega, donde denunció los irritantes privilegios que reciben.

Agregó que “me parece eso una rabieta porque lo han desnudado por el manejo clientelar que ellos hace a través de los recursos que manejan a través del barrilito”.



Frente Amplio

Mientras que Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, del Frente Amplio, calificó como un chantaje la actitud de los senadores que buscan que se eliminen las exoneraciones a todos los sectores.

El legislador consideró como una injusticia que se metan en un mismo a los legisladores que no reciben ninguna de las prebendas que otorga el Congreso a los congresistas.

“Yo por ejemplo no recibe ninguna de las facilidades que da la Cámara de Diputados y lo hago porque soy coherente, no recibe exoneraciones, ni facilidades de temporada, ni ningún privilegio adicional, solo recibo mi salario”, aseguró Rodríguez Restituyo.