Reconocen a Zoraima Cuello como «Mujer Destacada 2026»

El Defensor del Pueblo entregó el reconocimiento Mujer Destacada 2026 a la dirigente política y experta en temas de innovación, Zoraima Cuello, por su labor en las áreas de transformación digital, igualdad de género y derechos humanos en República Dominicana.

La trayectoria de Cuello incluye el desempeño en diversos cargos y la fundación de organizaciones sociales. Ejerció como Viceministra de la Presidencia, donde coordinó los programas República Digital y el Sistema Nacional 9-1-1.

De igual modo fundó las organizaciones AIITEC y Creciendo Juntas Mujer, enfocadas en la formación técnica y el liderazgo de mujeres.

Actualmente es vicepresidenta y coordinadora de Políticas Públicas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), vicepresitanta ejecutiva de Luxor Consulting y miembro del consejo de directores de Unicaribe.

Durante el acto, Cuello vinculó el propósito de los logros alcanzados con la creación de oportunidades para otras mujeres.

Entretanto, el Defensor del Pueblo indicó que este reconocimiento forma parte de una política de la institución para visibilizar a personas que trabajan en el fortalecimiento del Estado de derecho y los derechos fundamentales en el país.