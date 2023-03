Recuerdan RD legado obispo Oscar Romero

Santiago. La Iglesia Católica de esta ciudad recordó el legado de san Óscar Romero en el 43 aniversario de su asesinato y pondera su lucha por la paz, contra la desigualdad y la violencia.

“El profeta tiene que molestar a la sociedad, cuando la sociedad no está con Dios. No es voluntad de Dios que unos tengan todo, y otros no tengan nada. De Dios es la voluntad que todos sus hijos sean felices”

El periódico Camino, de la arquidiócesis de Santiago recuerda que así habló monseñor Óscar Romero, hoy san Óscar Romero, y precisa que “al cumplirse 43 años de su martirio, sus palabras nos siguen interpelando”.

“Nos llaman a ser coherentes con nuestra fe, asumiendo el compromiso de trabajar por una sociedad más justa y fraterna” sostiene el periódico Católico.

El semanario católico sostiene que los signos de muerte en América Latina, y otras partes del mundo, son una negación al plan de Dios que san Óscar soñó.

“El aumento de la pobreza, la violencia, el crecimiento del número de inmigrantes, que llevan a cuesta la desilusión de no encontrar en sus países una vida digna”.

En su editorial de la fecha Camino agrega que “la corrupción en la administración pública que impide a nuestros pueblos un desarrollo colectivo, son males que seguimos arrastrando. Y saber que la falta de consecuencia para los culpables de estas acciones, quedan envueltas en la complicidad de unos con otros”.

Confió en que el testimonio de vida de san Óscar Romero se motive a dejar atrás la indiferencia frente a los abandonados y descartados por una sociedad que hace del tener, su dios.

El editorial del semanario católico concluye con la frase “San Óscar Romero, ruega por nosotros”, frente a los males que critica en nuestra sociedad de este tiempo.